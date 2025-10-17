 Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

10:32 - Bu gün
Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin təminatını və döyüş hazırlığının səviyyəsini yoxlayıb.

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Komando hərbi hissəsində və digər bölmələrdə olan nazirliyin rəhbərliyi hərbi qulluqçuların sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı görülmüş işlərin keyfiyyəti və qoşun xidmətinin təşkili ilə tanış olublar.
Yerlərdə hərbi qulluqçular üçün yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov qışa hazırlıq, bölmələrimizin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, qoşunların döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, silah və texnikaya mövsümi qulluq, həmçinin fasiləsiz təminat üzrə müvafiq vəzifəli şəxslərə əlavə tapşırıqlar verib.
Şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığını yüksək qiymətləndirən müdafiə naziri hərbi qulluqçularla görüşüb, onları maraqlandıran mövzularla bağlı söhbətlər aparıb.
Görüşdə müdafiə naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən uğurlu islahatlardan, dövlət başçısının mötəbər tədbirlərdə iştirak edərkən xalqımızın maraq və mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etməsi nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasından danışıb, həmçinin Ali Baş Komandanın Azərbaycan Ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları şəxsi heyətə çatdırıb.
Daha sonra hərbi qulluqçular arasında ⁠nizam-intizama və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunması, qarşılıqlı münasibətlərin düzgün qurulması, eləcə də şəxsi heyətin sağlamlığına daha həssaslıqla yanaşmaq barədə vəzifəli şəxslərə müvafiq göstərişlər verib.
General-polkovnik Z.Həsənov qoşun xidmətinin təşkili, şəxsi heyətin bütün növ təminatının diqqət mərkəzində saxlanılması, həmçinin təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi barədə komandir-rəis heyəti qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Cəmiyyət

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri ...

Siyasət

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Cəmiyyət

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtda velosiped oğruları saxlanılıb

Masallıda narkotiki evakuatorla daşımağa cəhd edən şəxslər tutulub

Hövsanda yaşayış binasında yanğın baş verib

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Bu gün, 13:41

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Bu gün, 13:37

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Bu gün, 13:06

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Naftalanda Sağlamlığın Etibarlı Ünvanı — Gashalti Health Hotel - FOTO

Bu gün, 12:00

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:51

Abşeron rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:44

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

Bu gün, 11:33

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollardan aşağı enib

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün, 10:49

Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

Bu gün, 10:32

DYP yağışlı havaya görə müraciət edib

Bu gün, 10:17

Leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:14

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 10:07

Bakıda 11-ci sinif şagirdləri arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:48

Kürdəmirdə bağça yanıb

Bu gün, 09:28

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Bu gün, 09:10

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Bu gün, 09:09

Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49
Bütün xəbərlər