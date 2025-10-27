 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:37 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda oktyabrın 28-də havanın 27 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 21-26 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
92

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Rəsmi

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yazdığı məktub üzə çıxıb - FOTOFAKT

Cəmiyyət

Paytaxtda evdən 15500 manat oğurlanıb

Şabranda ağacların kəsilməsi araşdırılır

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs olunan həkimin cəzasının ağırlaşdırılması istənilir

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

HONOR Azərbaycanda bazar payını və tanınma səviyyəsini artırmağa davam edir - FOTO

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Son xəbərlər

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Bu gün, 17:01

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Bu gün, 16:39

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Bu gün, 16:35

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yazdığı məktub üzə çıxıb - FOTOFAKT

Bu gün, 16:34

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Bu gün, 16:32

Paytaxtda evdən 15500 manat oğurlanıb

Bu gün, 16:31

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib

Bu gün, 16:30

Şabranda ağacların kəsilməsi araşdırılır

Bu gün, 15:43

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:39

Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs olunan həkimin cəzasının ağırlaşdırılması istənilir

Bu gün, 15:28

Yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:21

Ramada Plaza Gence – Gəncənin yeni Xəmsəsi, Azərbaycanın qonaqpərvərlik xəritəsində yeni səhifə - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 13:25

Daha 16 itkin şəhidimiz dəfn ediləcək - FOTO

Bu gün, 12:59

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 81,5 milyon manatı leqallaşdıran 30 nəfərdən ibarət dəstə tutulub

Bu gün, 12:26

Kəlbəcərdə ağac kəsilməsi faktı üzrə araşdırma aparılır

Bu gün, 12:08

Yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:28

Azər Maqsudova hökm oxunub

Bu gün, 11:07

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər