 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:44 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

7. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

8. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

9. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

10. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

11. "20 Yanvar" dairəsində;

12. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

13. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

14. Zərifə Əliyeva küçəsində;

15. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rəfael Abbasovla vida mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib

Rəsmi

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qax rayonunda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak ediblər - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda “Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

Astarada hamilə qadının toyundan sonra ölməsinin səbəbi açıqlandı

BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Wolt Rewards: Hər sifarişi daha faydalı edən yeni loyallıq proqramı

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Son xəbərlər

Bakıda “Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Bu gün, 14:48

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

Bu gün, 14:18

Astarada hamilə qadının toyundan sonra ölməsinin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 14:14

Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

Bu gün, 14:10

BƏƏ, Kanada və Avropada işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO

Bu gün, 12:49

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rəfael Abbasovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:29

I Qarabağ müharibəsinin şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:26

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qax rayonunda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 12:17

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara enib

Bu gün, 11:56

“Lladró”dan Qarabağ atı heykəllərinin məhdud saylı seriyası - FOTO

Bu gün, 11:35

“Herend” Azərbaycan üçün Zəfər Günü münasibətilə xüsusi kolleksiya ərsəyə gətirib - FOTO

Bu gün, 11:29

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:21

Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 11:03

Ağdaşda ilk dəfə “Heyva Festivalı” keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:46

DİN kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq edib - VİDEO

Bu gün, 10:27

Ceyhun Bayramov Omanın Kral Ofisinin naziri ilə görüşüb

Bu gün, 10:14

Ağdərədə betonqarışdıran maşın aşıb, sürücü ölüb

Bu gün, 09:53

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti azalıb

Bu gün, 09:44

İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 09:18
Bütün xəbərlər