 Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək

Qafar Ağayev10:38 - Bu gün
Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək

Səyyar ASAN xidmət noyabrın 3-27-də regionlarda fəaliyyət göstərəcək.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sözügedən dövrdə Şirvanda, Samuxda, Şabranda, Astarada, Ağdamda, Ucarda, Qaxda və Xırdalanda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.

Səyyar ASAN xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərir. Saat 13:00 - 14:00 arası isə nahar fasiləsidir.

Vətəndaşlar səyyar xidmətlər barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün 108 (daxili nömrə 3 yığaraq) Çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

Paylaş:
88

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti: Bizim dilimiz çox zəngindir və xarici kəlmələrə ehtiyac da yoxdur

Rəsmi

AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

“Qara qızılın saldığı dəmir yollar” fotosərgisi Sabunçu vağzalına köçdü - FOTO

Birmarket təkcə platforma ilə deyil, insanları ilə də ticarətçinin yanındadır - FOTO - VİDEO

Xəzərdə batma təhlükəsi ilə üzləşən 3 balıqçı xilas olunub - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rəfael Abbasovla vida mərasimi keçirilib

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

Bu gün, 18:20

Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

Bu gün, 17:46

Türkiyədə zəlzələ olub

Bu gün, 17:29

“Qara qızılın saldığı dəmir yollar” fotosərgisi Sabunçu vağzalına köçdü - FOTO

Bu gün, 16:59

Birmarket təkcə platforma ilə deyil, insanları ilə də ticarətçinin yanındadır - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:42

Xəzərdə batma təhlükəsi ilə üzləşən 3 balıqçı xilas olunub - VİDEO

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Prezidenti: Bizim dilimiz çox zəngindir və xarici kəlmələrə ehtiyac da yoxdur

Bu gün, 16:09

Prokurorluğa qəbulla bağlı müsabiqənin yazılı imtahan mərhələsi vaxtı məlum olub

Bu gün, 15:46

Nərimanovda avtomobildən meyit tapıldı

Bu gün, 15:34

“Tut” restoranında məhsul nümunəsində uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 15:19

ADY Abşeron dairəvi marşrutu ilə sərnişin daşımalarında yeni rekorda imza atıb

Bu gün, 15:15

Trendyolmilla Kids: uşaqlar üçün rahat və etibarlı - FOTO

Bu gün, 15:12

Avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Bu gün, 14:26

“Pilotsuz uçuş aparatlarını istehsal etməyə başlamışıq”

Bu gün, 14:14

Dövlət başçısı: Tarixi Zəfərimizin beş illiyini qeyd edəcəyik, hərbi parad təşkil ediləcək

Bu gün, 14:11

Prezident: Biz əgər istəsək, xarici borcumuzu bir neçə ay ərzində sıfırlaya bilərik

Bu gün, 14:08

İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır

Bu gün, 13:56

AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

İtalyan heykəltəraş Cüzeppe Karta Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında qonaq olub - FOTO

Bu gün, 13:36
Bütün xəbərlər