AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:35 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,9607 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,1452 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9607

100 Rusiya rublu

2,1452

1 Avstraliya dolları

1,2112

1 Belarus rublu

0,5961

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1148

1 Çexiya kronu

0,0803

1 Çin yuanı

0,2471

1 Danimarka kronu

0,2624

1 Gürcü larisi

0,6237

1 Honq Konq dolları

0,2172

1 Hindistan rupisi

0,0184

1 İngilis funt sterlinqi

2,2718

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1833

1 İsveçrə frankı

2,1735

1 İsrail şekeli

0,5446

1 Kanada dolları

1,2507

1 Küveyt dinarı

5,5359

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3461

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5033

1 Moldova leyi

0,0987

1 Norveç kronu

0,1758

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6068

1 Polşa zlotası

0,4605

1 Rumıniya leyi

0,3851

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3316

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3205

Türk lirəsi

0,0385

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0683

Yeni Zelandiya dolları

1,0029

Qızıl

8743,6015

Gümüş

143,6339

Platin

3666,8405

Palladium

2787,7705

