 Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

15:55 - Bu gün
Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Sumqayıt şəhərində bir nəfərə məxsus avtomobildən ehtiyat hissələri oğurlanıb.

Bu barədə 1news.az-a daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Sumqayıt ŞPİ 4-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Q.Rəcəbov və 22 yaşlı A.Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər avtomobil ustaları olduqlarına görə zərərçəkən nəqliyyat vasitəsini onların yanına təmir məqsədi ilə gətirib. Onlar isə maşının ehtiyat hissələrini talayaraq digər avtomobillərin təmirində istifadə ediblər.

Araşdırma aparılır.

Paylaş:
69

Aktual

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Siyasət

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Cəmiyyət

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Siyasət

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Cəmiyyət

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin etdi

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Son xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Bu gün, 16:33

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 16:21

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Bu gün, 15:55

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Bu gün, 15:47

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Bu gün, 15:34

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Bu gün, 15:11

Samuxda qadın bıçaqlanıb, oğlu saxlanılıb

Bu gün, 14:44

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

Bu gün, 14:19

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

Bu gün, 13:59

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Bu gün, 13:34

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Bu gün, 13:17

“Emirates” reysləri bərpa edib

Bu gün, 13:05

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Bu gün, 12:47

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Xalasının 28 min manatını oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:10

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 11:53

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Bu gün, 11:37

İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 11:15

Ceyhun Bayramovla Türkmənistan XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 10:57

Azərbaycan və Belarus arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib

Bu gün, 10:38
Bütün xəbərlər