 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:52 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

4. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

6. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

7. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

9. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

10. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

13. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
67

Aktual

Reportaj

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti: Bizim dilimiz çox zəngindir və xarici kəlmələrə ehtiyac da yoxdur

Cəmiyyət

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Cəmiyyət

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

İctimai iaşə sektoruna vergi güzəştləri olacaq, sadələşmiş vergi limitləri artırılacaq

BDYPİ-dən sürücülərə çağırış: Yük avtomobillərinin idarə olunması maksimum diqqət və məsuliyyət tələb edir

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bolt Business və “Fairmont Baku” Oteli Bakıda qonaqlara Tesla elektrik avtomobilləri ilə rahat səyahət imkanı təqdim edir - FOTO

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Son xəbərlər

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 14:15

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Bu gün, 14:09

İctimai iaşə sektoruna vergi güzəştləri olacaq, sadələşmiş vergi limitləri artırılacaq

Bu gün, 14:05

BDYPİ-dən sürücülərə çağırış: Yük avtomobillərinin idarə olunması maksimum diqqət və məsuliyyət tələb edir

Bu gün, 14:00

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:40

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Bu gün, 13:07

Bakıda avtobus yola qəfil çıxan piyadanı vurdu

Bu gün, 12:48

AQTA: 4 min 748 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirilib

Bu gün, 12:23

Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

Bu gün, 12:06

Sosial şəbəkələrdə saxta onlayn xarici dil kursu təşkil edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:05

DYP-dən Zəfər Günü ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət

Bu gün, 11:52

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:28

Qazaxıstanın gənc geoloqları Balaxanıdakı neft mədənləri ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 11:24

Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

Bu gün, 11:00

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Bu gün, 11:00

Bakı Metropolitenindən növbəti yenilik - 964 Əlaqə mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 10:42

Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 10:40

DİN vətəndaşlara göstərdiyi elektron xidmətlərdə yeni mərhələyə keçid edir - VİDEO

Bu gün, 10:09

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Bu gün, 10:06

Sumqayıtda sursat aşkar edilib

Bu gün, 09:42
Bütün xəbərlər