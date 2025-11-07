 Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan səfərinin proqramı açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan səfərinin proqramı açıqlandı

Qafar Ağayev17:22 - 07 / 11 / 2025
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran bildirib.

Onun sözlərinə görə, Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Bakıda keçiriləcək tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək.

Bildirilib ki, Türkiyə dövlət başçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan Baş naziri Şahbaz Şəriflə ikitərəfli, regional və qlobal məsələləri müzakirə edəcək.

