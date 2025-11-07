 Bu ilin ilk 9 ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən tibbi xidmətlərinin sayı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Bu ilin ilk 9 ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən tibbi xidmətlərinin sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev11:23 - Bu gün
TƏBİB tərəfindən Vətən müharibəsində şəhid olan insanlarımızın ailə üzvlərinin, eləcə də Vətən müharibəsi iştirakçılarının sağlamlığı daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

TƏBİB-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, Vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş vətəndaşlarımızın birinci dərəcəli qohumlarının tibbi xidmətlərdən vaxtında yararlanması, müayinə və müalicə işinin təşkili, müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə əlaqəli və çevik xidmətin göstərilməsi istiqamətində görülən işlər davam etdirilir.

Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində tibb müəssisələrinə ümumilikdə 7 043 şəhid ailəsi üzvü 38 837 tibbi xidmət üçün müraciət edib. Bu müraciətlər əsasında şəhid ailəsi üzvlərinə 142 122 müxtəlif adda tibbi xidmət göstərilib.

Vətən müharibəsi iştirakçılarının tibbi xidmətlərdən vaxtında yararlanması, müayinə və müalicə işinin təşkili nəticəsi olaraq 2025-ci ilin ilk 9 ayı ərzində tibb müəssisələrinə ümumilikdə 10 805 müharibə iştirakçısı 68 373 tibbi xidmət üçün müraciət edib. Bu müraciətlər əsasında onlara 206 614 müxtəlif adda tibbi xidmət göstərilib.

Tibbi xidmətlər, əsasən, terapevtik, kardioloji, endokrinoloji, nevroloji, laborator-diaqnostik, radioloji və s. kimi istiqamətlərdə olub.

Qeyd edək ki, hər iki həssas əhali qrupundan TƏBİB-in “815”, eləcə də İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin “1542” Çağrı Mərkəzindən daxil olmuş ümumilikdə 1212 müraciət araşdırılaraq cavablandırılıb.

Əlavə edək ki, hazırda TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrində şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə iş üzrə 161 nəfər koordinator çalışır.

Koordinatorların əsas vəzifəsi tibb müəssisəsinə müraciət edən şəhid ailə üzvləri və müharibə iştirakçılarının müraciətinin ilk olaraq növbəsiz şəkildə qeydiyyata alınması, ixtisaslı həkim müayinəsinin aparılması, həkim təyinatı əsasında instrumental və laborator müayinələrdən növbəsiz keçirilməsinin təmin edilməsi, alınacaq tibbi xidmətin dövlət tibb müəssisələrində olmadığı halda müqaviləli özəl tibb müəssisələrinə icbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi çərçivəsində göndərişlə təmin olunmasına dəstək göstərilməsi, şəhid ailələri və əlilliyi olan müharibə iştirakçılarının dərman təminatının aparılması üçün “YAŞAT” fonduna təqdim olunacaq sənədlərin hazırlanmasına dəstək göstərilməsindən ibarətdir.

Həmçinin koordinatorlar tərəfindən müəyyən vaxt intervalı gözlənilməklə Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailəsi üzvlərinə mütəmadi zənglərin olunması, bu zənglərə əsasən tibbi xidmətə ehtiyacı olanların vaxtında müayinə və müalicə prosedurlarına cəlb olunması təmin edilib.

