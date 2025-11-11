Türkiyə hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması faktı üzrə araşdırmalara başlanılıb - Gürcüstan DİN
Türkiyəyə məxsus hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib.
Məlumata əsasən, noyabrın 11-də Siqnaxi bələdiyyəsində, Gürcüstanın dövlət sərhədinin təqribən 5 kilometrliyində Türkiyənin yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
Faktla bağlı uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarının və ya insan tələfatı ilə nəticələnən hava nəqliyyatı vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması maddəsi üzrə istintaq aparılır.
