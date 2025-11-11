 Azərbaycan - İslandiya oyununun hakimləri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan - İslandiya oyununun hakimləri açıqlanıb

Qafar Ağayev14:40 - Bu gün
Azərbaycan milli komandasının noyabrın 13-də İslandiya yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, 8-ci km qəsəbə stadionunda təşkil olunacaq görüş Monteneqro və Serbiyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

Montenerolu Baş hakim Nikola Dabanoviçə Vladan Todoroviç və Srcan Yovanoviç kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Miloş Boşkoviç yerinə yetirəcək.

VAR-da isə serbiyalı Momçilo Markoviç ilə Aleksandar Jivkoviç olacaqlar.

Qeyd edək ki, oyun saat 21:00-da başlayacaq.

