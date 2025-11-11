 Zakir Həsənov Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev17:24 - Bu gün
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri cənab Yaşar Gülerə başsağlığı verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Başsağlığında deyilir: "Azərbaycandan Türkiyəyə yola düşən C130 hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğraması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi.

Həlak olan hərbi qulluqçulara Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Allah rəhmət eləsin".

Zakir Həsənov Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

Zakir Həsənov Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

Zakir Həsənov Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

