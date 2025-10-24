 Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Qafar Ağayev17:49 - 24 / 10 / 2025
Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sərdar Süleyman oğlu Səfərov Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) rəisi təyin edilib.

1news.az agentliyin yeni rəisinin dosyesini təqdim edir:

Səfərov Sərdar Süleyman oğlu 1973-cü ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu, 1999-cu ildə Türkiyə Respublikasının Jandarma Zabitlər Məktəbini, 2020-ci ildə isə DİN-in Polis Akademiyasını bitirib.

1996-cı ildən 2005-ci ilin avqust ayınadək Daxili qoşunlarda xidmət edib və bu müddət ərzində müxtəlif məsul vəzifələrdə işləyib. O cümlədən, DİN-in Daxili Qoşunların hərbi hissələrində Motorlaşdırılmış Alayının Xüsusi təyinatlı bölüyünün komandiri, Xüsusi Motorlaşdırılmış Alayının Xüsusi təyinatlı taborunun komandirinin müavini-qərargah rəisi vəzifələrində xidmət edib.

2005-ci ildən daxili işlər orqanlarında xidmətə başlayıb o cümlədən, bölük komandirinin müavini, bölük komandiri vəzifələrində, 2019-2022-ci illərdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini və həmin İdarənin rəisi vəzifələrində xidmət edib.

2022-ci ilin fevral ayından Bakı Şəhər BPİ rəisinin xidmət üzrə müavini vəzifəsinə təyin olunub. Bu ilin yanvar ayında isə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi təyin edilib.

Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasında, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərək yüksək peşəkarlıq göstərdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 may 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə “Hərbi xidmətlərə görə”, İctimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə fəal iştirak etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 01 iyul 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə "İgidliyə görə", Azərbaycan polisinin yaranmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə və Azərbaycan Respublikasında ictimai təhlükəsizliyin və asayişin təmin edilməsində, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə xüsusi xidmətlərinə, qarşıya qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilib.

2023-cü il oktyabrın 16-da Xankəndi şəhərinin komendantı təyin edilib.

Bu gün ona "general-mayor" ali hərbi rütbəsi verilib.

Ailəlidir, 3 övladı var.

Paylaş:
264

Aktual

Rəsmi

SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan BMT-nin Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədr seçilib - FOTO

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Bakıda obyektdə yanğın olub

Marketlərin birində ödəmə terminalından oğurluq edilib - VİDEO

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Redaktorun seçimi

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

HONOR Azərbaycanda bazar payını və tanınma səviyyəsini artırmağa davam edir - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycan BMT-nin Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədr seçilib - FOTO

24 / 10 / 2025, 18:43

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

24 / 10 / 2025, 17:49

Azərbaycan və Tacikistanın statistika sahəsində əməkdaşlığı üzrə memorandum təsdiqlənib

24 / 10 / 2025, 17:48

SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

24 / 10 / 2025, 17:30

Şahin Seyidzadə: Azərbaycan–Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyub - ŞƏRH

24 / 10 / 2025, 17:22

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

24 / 10 / 2025, 17:15

Bakıda obyektdə yanğın olub

24 / 10 / 2025, 17:09

Marketlərin birində ödəmə terminalından oğurluq edilib - VİDEO

24 / 10 / 2025, 16:40

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

24 / 10 / 2025, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

24 / 10 / 2025, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

24 / 10 / 2025, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

24 / 10 / 2025, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

24 / 10 / 2025, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

24 / 10 / 2025, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

24 / 10 / 2025, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

24 / 10 / 2025, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

24 / 10 / 2025, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

24 / 10 / 2025, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

24 / 10 / 2025, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

24 / 10 / 2025, 14:08
Bütün xəbərlər