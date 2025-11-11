Administrasiya: Türkiyə təyyarəsi Gürcüstan ərazisinə daxil olandan bir neçə dəqiqə sonra radardan itib
Türkiyəyə məxsus C-130 təyyarəsi Gürcüstan ərazisinə daxil olandan bir neçə dəqiqə sonra radarlardan itib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Hava Naviqasiyası Administrasiyasından bildirilib.
Məlumata əsasən, təyyarə həyəcan siqnalı verməyib.
"Administrasiya beynəlxalq protokola tam uyğun olaraq, hadisə yerinə axtarış-xilasetmə qrupu göndərib. Hazırda Gürcüstanın müvafiq qurumları ilə birgə axtarış-xilasetmə işləri aparılır", məlumatda deyilir.
48