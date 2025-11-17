 Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Qafar Ağayev15:56 - Bu gün
Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Gəncə–Qazax, Qazax–Gəncə, Aşağı Ağasıbəyli (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı), Alıuşağı (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı) və Düzqışlaq (Şəmkir stansiyası) – Gəncə (avtovağzal) avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

Qazax–Gəncə marşrutu üzrə fiziki şəxslər Yolçuyev Samir Rəfayıl oğlu, Bəndəliyev Ayaz Müslüm oğlu və Mirzəyev Xəyal Vəli oğlu;

Aşağı Ağasıbəyli (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı) marşrutu üzrə fiziki şəxs Abbasov Vüsal Fazil oğlu;

Alıuşağı (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı) və Düzqışlaq (Şəmkir stansiyası) – Gəncə (avtovağzal) marşrutları üzrə hüquqi şəxs “Simurq Kompani” ASC qalib elan olunublar.

Müsabiqə “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən “Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası”na uyğun təşkil olunur.

Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.

Paylaş:
1278

Aktual

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhimə Nuriyeva qızının ölümündən danışıb

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Böyük Qayıdış: Ağdamın Xıdırlı kəndində daha 50 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub

Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya XİN rəhbərlərinin görüşündə iştirak edib

Son xəbərlər

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

Bu gün, 17:59

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Bu gün, 17:51

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:40

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Bu gün, 17:32

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Bu gün, 17:21

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:07

Azərbaycanın həndbol millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti oyununu keçirib

Bu gün, 17:00

COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Bu gün, 16:41

“Burger King”in səhmləri əsas səhmdarın biznesdən vəsait çıxarmaq qərarı fonunda ucuzlaşıb

Bu gün, 16:25

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:56

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Bu gün, 15:49

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Bu gün, 15:32

Bakıda kondisioner və inşaat materialları oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:22

Dəmiryol Muzeyi bu tarixlərdə ziyarətə bağlı olacaq - ADY

Bu gün, 15:00

III kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 14:53

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 14:38

Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 14:23

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Bu gün, 13:49

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:36
Bütün xəbərlər