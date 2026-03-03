 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:16 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, martın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0387 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.1942 manata, Avro isə 1.9857 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta Kod Kurs
1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9857
1 Avstraliya dolları AUD 1,2078
1 Belarus rublu BYN 0,5961
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,116
1 Çexiya kronu CZK 0,0819
1 Çin yuanı CNY 0,2469
1 Danimarka kronu DKK 0,2658
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6278
1 Honq Konq dolları HKD 0,2175
1 Hindistan rupisi INR 0,0186
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,275
1 İsveç kronu SEK 0,1852
1 İsveçrə frankı CHF 2,1768
1 İsrail şekeli ILS 0,551
1 Kanada dolları CAD 1,2435
1 Küveyt dinarı KWD 5,5315
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3405
1 Qətər Realı QAR 0,4662
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5227
1 Moldova leyi MDL 0,0989
1 Norveç kronu NOK 0,1776
100 Özbəkistan somu UZS 0,014
100 Pakistan rupisi PKR 0,6072
1 Polşa zlotısı PLN 0,4685
1 Rumıniya leyi RON 0,3896
100 Rusiya rublu RUB 2,1942
1 Serbiya dinarı RSD 0,0169
1 Sinqapur dolları SGD 1,3349
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,453
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,33
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0387
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0393
100 Yaponiya yeni JPY 1,0799
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0094
1 Qızıl XAU 9111,881
1 Gümüş XAG 152,4645
1 Platin XPT 3906,507
1 Palladium XPD 3034,492
Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ...

Cəmiyyət

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Dünya

İran müharibəsi 4-cü günündə: İsrail Beyrutu bombalayır

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb

ADY Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir - CƏDVƏL

“Gənclik”də 2 marşrut avtobusu toqquşdu - FOTO

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Son xəbərlər

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Bu gün, 13:01

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Bu gün, 12:56

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Bu gün, 12:32

Reklamda uşağın görüntüsündən bu halda istifadəyə bu halda icazə veriləcək

Bu gün, 12:27

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:26

Uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:19

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Bu gün, 12:15

Ceyhun Bayramov Pakistan xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 12:11

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan heç kimə cinayətkar demək olmaz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:03

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 11:59

Ötən il Ombudsmana müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:40

BDYPİ velosipedçilərə çağırış edib

Bu gün, 11:35

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:21

Ombudsman: Böyük Qayıdış proqramı soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edir

Bu gün, 11:15

ABŞ Küveytdəki səfirliyini bağladı

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər