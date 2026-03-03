AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, martın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0387 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.1942 manata, Avro isə 1.9857 manata kimi ucuzlaşıb.
|Valyuta
|Kod
|Kurs
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9857
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,2078
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5961
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,116
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0819
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2469
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2658
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6278
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2175
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0186
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,275
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1852
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1768
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,551
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2435
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5315
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3405
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4662
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5227
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,0989
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1776
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,014
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6072
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4685
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3896
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1942
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0169
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3349
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,453
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,33
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0387
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0393
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0799
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0094
|1 Qızıl
|XAU
|9111,881
|1 Gümüş
|XAG
|152,4645
|1 Platin
|XPT
|3906,507
|1 Palladium
|XPD
|3034,492
