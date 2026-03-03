 Azərbaycan nefti bahalaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti bahalaşıb

09:42 - Bu gün
Azərbaycan nefti bahalaşıb

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,85 ABŞ dolları və ya 9,41 % artaraq 79,6 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 77,82 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 6,69 ABŞ dolları və ya 9,54 % artaraq 76,79 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Paylaş:
227

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ...

Cəmiyyət

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Dünya

İran müharibəsi 4-cü günündə: İsrail Beyrutu bombalayır

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb

ADY Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir - CƏDVƏL

“Gənclik”də 2 marşrut avtobusu toqquşdu - FOTO

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

bp şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüş keçirilib - FOTO

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Son xəbərlər

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Bu gün, 13:01

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Bu gün, 12:56

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Bu gün, 12:32

Reklamda uşağın görüntüsündən bu halda istifadəyə bu halda icazə veriləcək

Bu gün, 12:27

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:26

Uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:19

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Bu gün, 12:15

Ceyhun Bayramov Pakistan xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 12:11

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan heç kimə cinayətkar demək olmaz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:03

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 11:59

Ötən il Ombudsmana müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:40

BDYPİ velosipedçilərə çağırış edib

Bu gün, 11:35

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:21

Ombudsman: Böyük Qayıdış proqramı soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edir

Bu gün, 11:15

ABŞ Küveytdəki səfirliyini bağladı

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər