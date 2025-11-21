 Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

16:24 - Bu gün
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sisteminin yaradılması ilə əlaqədar Fərman imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Fərmana əsasən, yaradılacaq sistem MİRAS adlandırılacaq.

Fərmanda qeyd olunub ki, DTX MİRAS-ın formalaşdırılması, aparılması, fəaliyyətinin təşkili və inkişaf etdirilməsi, həmçinin ondan səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidir.

Dövlət başçısı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi haqqında Əsasnaməni də təsdiq edib.

Əsasnamədə göstərilir ki, MİRAS-ın formalaşdırılmasının məqsədi Xidmətin "Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında", "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında", "Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında", "Dövlət sirri haqqında", "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələrinin icrasının təmin olunmasından, dövlət təhlükəsizliyi sahəsində elektron məlumat mübadiləsinin, eləcə də müvafiq sahə üzrə təhlillərin aparılmasından, proqnozların və hesabatların hazırlanmasından və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir.

MİRAS-ın Əsasnaməsinin tam mətni ilə buradan tanış olmaq olar.

Paylaş:
200

Aktual

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Prezidentin III Bakı Təhlükəsizlik Forumuna müraciəti BMT sənədi kimi yayılıb

Ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev İƏT D-8 media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Son xəbərlər

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər