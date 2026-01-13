 “Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

16:28 - Bu gün
“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

“Audi” və “Porsche” avtomobillərinin sahibləri üçün genişmiqyaslı təhlükəsizlik geri çağırışı elan edilib.

1news.az xəbər verir ki, proqram təminatındakı nasazlıq nəticəsində bəzi avtomobillərdə arxa görüntü kamerasının təsviri ekranda göstərilmir.

Avtomobil istehsalçıları nəqliyyat vasitələrinə getdikcə daha çox rəqəmsal və texnoloji funksiyalar inteqrasiya etdikcə, proqram təminatından asılılıq da artır. Bu yeniliklər bir sıra üstünlüklər yaratsa da, bəzən ciddi texniki problemlərə də səbəb olur. Məhz bu reallıqla “Volkswagen” və onun törəmə şirkətləri üzləşib: ABŞ-da proqram xətasına görə 500 mindən artıq avtomobil geri çağırılıb.

ABŞ Milli Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Administrasiyasının (NHTSA) hesabatına əsasən, tənzimləyici qurumlar bəzi “Audi” və “Porsche” modellərində quraşdırılmış arxa görüntü kameralarının displeylərinin nasaz işlədiyini müəyyən ediblər. Belə ki, geriyə hərəkət zamanı və ya parklanma manevrləri zamanı görüntü ümumiyyətlə ekranda əks olunmaya bilər.

Bu hal xüsusilə iriölçülü avtomobillər və mürəkkəb parklanma şəraiti üçün ciddi təhlükə yaradır. Görünüşün məhdudlaşması həm sürücülər, həm də piyadalar üçün toqquşma və xəsarət riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Geri çağırış 2019–2026-cı il buraxılışlı təxminən 500 min “Audi” və “Porsche” avtomobilini, o cümlədən “Cayenne”, “Taycan” və “Panamera” modellərinin müxtəlif modifikasiyalarını əhatə edir.

“Volkswagen” qrupuna daxil olan avtomobil istehsalçıları problemin aradan qaldırılması məqsədilə arxa görüntü kamerası ilə bağlı proqram təminatının yenilənəcəyini açıqlayıblar. Müvafiq yenilənmə rəsmi dilerlər vasitəsilə həyata keçiriləcək.

Geri çağırışa düşən avtomobillərin sahibləri yaxın həftələrdə bu barədə rəsmi şəkildə məlumatlandırılacaq. Bildiriş məktublarının fevral ayının ortalarınadək göndərilməsi gözlənilir. Eyni zamanda, avtomobil sahibləri NHTSA-nın rəsmi internet səhifəsində nəqliyyat vasitəsinin identifikasiya nömrəsini (VIN) daxil etməklə avtomobillərinin geri çağırış siyahısına daxil olub-olmadığını yoxlaya bilərlər.

Azərbaycan bazarı üçün aktuallıq

Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-dan avtomobillərin idxalı Azərbaycanda geniş yayılıb. Rəqabətqabiliyyətli qiymətlər və premium sinif modellərin, o cümlədən “Audi” və “Porsche” markalarının geniş seçimi Amerika bazarını Azərbaycan alıcıları üçün əsas mənbələrdən birinə çevirib.

Bu baxımdan, ABŞ-dan idxal olunmuş sözügedən markalara aid avtomobillərin sahiblərinə nəqliyyat vasitələrinin geri çağırış kampaniyasına daxil olub-olmadığını yoxlamaq və zərurət yarandığı halda proqram təminatının pulsuz yenilənməsi üçün rəsmi servis mərkəzlərinə müraciət etmək tövsiyə olunur.

Son hadisə avtomobil sənayesində proqram təminatından yüksək asılılığın artıq bir çox brendlər üçün ümumi problemə çevrildiyini bir daha nümayiş etdirir. Məsələn, “Ford” ötən il yalnız ABŞ-da müxtəlif modellərdə kameralarla bağlı oxşar nasazlıqlara görə 1,5 milyondan çox avtomobili geri çağırmışdı. Eyni zamanda, “Hyundai” də analoji səbəblərlə 140 mindən artıq avtomobil üçün təhlükəsizlik geri çağırışı elan edib.

Paylaş:
294

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 4 faizdən çox artıb

AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Son xəbərlər

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Bu gün, 18:42

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Bu gün, 18:41

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Bu gün, 17:56

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Bu gün, 17:52

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:49

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:37

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 17:16

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 17:14

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 17:13

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə yeni rəis müavini təyin olunub

Bu gün, 17:12

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Bu gün, 16:35

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Bu gün, 16:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:04

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Bu gün, 15:57

Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində “Dəmirli” Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 15:50

Unibankın aktivləri 2 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:49

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Media təşkilatı Qarabağın minalardan təmizlənməsi prosesinə necə qoşuldu? - Umud Mirzəyevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər