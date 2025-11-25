 Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Qafar Ağayev12:23 - Bu gün
Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Paytaxtın dörd rayonu və Xırdalan şəhərinin bəzi ərazilərində suyun verilişində fasilələr yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ADSEA məlumat yayıb.

Bildirilir ki, əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin istismara davamlılığının artırılması məqsədilə görüləcək işlər çərçivəsində 25-29 noyabr tarixlərində Xəzər, Yasamal, Sabunçu, Xətai, Abşeron rayonlarının, Xırdalan şəhərinin bəzi ərazilərinə suyun verilmə rejimlərində dəyişiklik ediləcək, bununla bağlı su təchizatında müvəqqəti fasilələr yaranacaq.

Magistral su kəməri üzərində aparılacaq təmir-bərpa işləri yay aylarında yarana biləcək su çatışmazlığının qarşısının alınması istiqamətində icra olunan davamlı tədbirlərdən biridir.

Paylaş:
47

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Futbol

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Son xəbərlər

Samirə Əfəndi: Ora düşmənlik etməyə yox, ölkəmi təmsil etməyə getmişdim - VİDEO

Bu gün, 13:13

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:39

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Bu gün, 12:36

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gün, 12:28

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Bu gün, 12:23

Ələt qəsəbəsində gizlədilmiş narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 12:19

Kəlbəcərdə konsert və atəşfəşanlıq olacaq

Bu gün, 12:10

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 12:06

İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

Bu gün, 11:59

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

Bu gün, 11:40

Bakıda ana 3 günlük körpəsini dənizə ataraq öldürüb

Bu gün, 11:29

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:22

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:14

“Övladımın əşyalarını verdilər, qan içindədir” - VİDEO

Bu gün, 11:02

Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:55

Sarı dənizdə ABŞ-yə məxsus PUA qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Kəlbəcər yenidən inşa olunur”

Bu gün, 10:18

Emin Əmrullayev özbəkistanlı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti yüksəlib

Bu gün, 09:48

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər