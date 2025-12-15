Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib
Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib.
1news.az-ın xəbərinə görə, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanunda əksini tapıb.
Qanuna əsasən, Nazirlər Kabineti hər il martın 31-dək Milli Məclisin yaz sessiyasinda Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti haqqında hesabat verəcək.
44