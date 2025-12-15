 Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərə səfər edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərə səfər edib

Qafar Ağayev16:56 - Bu gün
Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərə səfər edib

Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 14-də Qətər Dövlətinin paytaxtı Doha şəhərinə rəsmi səfərə gedib.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Səfər çərçivəsində Baş prokuror qlobal korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetmə mərasimində iştirak edib.

Tədbirdə Qətər Dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Təni, BMT-nin və Qətər Dövlətinin yüksək səviyyəli rəsmiləri, müxtəlif ölkələrin nümayəndə heyətləri və beynəlxalq ekspertlər iştirak edib.

Məlumat üçün qeyd edilməlidir ki, 2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlığa qarşı İdarəsinin (UNODC) dəstəyi ilə təsis edilən mükafatın məqsədi korrupsiyaya qarşı mübarizənin vacibliyini təbliğ, BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasının implementasiyasını təşviq və bu sahədə nailiyyətləri ictimaiyyətə təqdim etməkdir.

Tədbir çərçivəsində Baş prokuror Qətər Dövlətinin Qanunun Aliliyi və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Mərkəzinin (ROLACC) sədri və qeyd edilən mükafatın Himayəçilər Şurasının sədri Ali Al Marri arasında görüş keçirib.

Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi rəhbərliklər səviyyəsində dostluq münasibətlərindən qaynaqlanan yüksək dinamika ilə inkişaf edən qarşılıqlı əlaqələr vurğulanıb və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsinin vacibliyi qeyd edilib, həmçinin birgə layihələr müzakirə olunub.

Səfər çərçivəsində Baş prokuror, həmçinin, BMT Baş katibinin terrorçuluqla mübarizə üzrə müavini Alexander Zuyevlə görüşdə tərəflər arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən bir sıra məsələlər üzrə müzakirələr aparıb. Bundan başqa, Azərbaycanın terrorçuluqla, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir sıra təşəbbüslərinin BMT tərəfindən dəstəkləndiyi bildirilib.

Görüşlərdə ölkəmizin Qətər Dövlətindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adış Məmmədov da iştirak edib.

Səfər çərçivəsində Baş prokuror Kamran Əliyev, həmçinin ölkəmizin Qətər Dövlətindəki səfirliyini ziyarət edib, səfirlik əməkdaşları ilə görüşüb.

Baş prokurorun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Doha şəhərində fəaliyyətə başlayacaq BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin 11-ci Assambleyasında iştirak edəcəyi gözlənilir.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti amnistiya elan olunması təşəbbüsünü irəli sürüb

Cəmiyyət

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib

Cəmiyyət

FHN-in əməkdaşlarına ali hərbi və xüsusi rütbələr verilib

Rəsmi

Biznesin İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

Cəmiyyət

Qardaş-bacı birləşib qadını yastıqla boğaraq öldürüb - Birgə məlumat

Bakıda yanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

"Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı" kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərə səfər edib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Hərbi attaşelərlə ilin yekununa dair toplantı keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Qardaş-bacı birləşib qadını yastıqla boğaraq öldürüb - Birgə məlumat

Bu gün, 17:33

Bakıda yanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 17:18

"Sualtı Hücum Dəniz Xüsusi Təyinatlısı" kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 17:00

Baş prokuror Kamran Əliyev Qətərə səfər edib

Bu gün, 16:56

Ağdamda azyaşlı velosipeddən yıxılaraq ölüb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan Prezidenti amnistiya elan olunması təşəbbüsünü irəli sürüb

Bu gün, 15:57

838 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 15:50

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:39

Şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, sürücülük vəsiqəsi və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı ilə bağlı yenilik - DİN açıqladı

Bu gün, 15:21

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması, rəqəmsal islahatlar və növbəti dövr üçün qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub

Bu gün, 15:11

İlham Əliyev Avstraliyanın Baş nazirinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:11

Cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:58

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib

Bu gün, 14:42

Ərzaq bazarlarında monitorinqlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 14:28

FHN-in əməkdaşlarına ali hərbi və xüsusi rütbələr verilib

Bu gün, 14:12

Biznesin İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

Bu gün, 13:54

Yolların buz bağlaması gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:50

İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 13:38

Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:30

Sərnişindaşıma adı altında narkokuryerlik edənlər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:17
Bütün xəbərlər