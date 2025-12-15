 Cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb

Qafar Ağayev14:58 - Bu gün
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə məhkumla qısamüddətli görüşə gəlmiş həyat yoldaşının üzərinə və əşyalarına baxış keçirilən zaman ona məxsus əl çantasında gizlədilmiş 1 ədəd “Samsung” markalı mobil telefon aparatı aşkar olunaraq müəssisəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, faktla bağlı araşdırma aparılır.

Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərə qadağan olunmuş əşyaların verilməsi və ya ötürülməsinin cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır.

