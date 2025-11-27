 Xankəndi sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xankəndi sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

Qafar Ağayev16:25 - Bu gün
Xankəndi sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

Xankəndi şəhəri, Kərkicahan qəsəbəsi və Məmmədbəyli kəndinin sakinləri arasında sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı və mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.

"Məcburi köçkünlərlə iş sahəsində dövlət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri onların sosial müdafiəsinin səmərəli təşkilidir. Həmçinin, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, doğma yurda geri dönən keçmiş məcburi köçkünlərin rahatlığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prioritet məsələlərdəndir. “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda keçmiş məcburi köçkünlər üçün bir sıra sosial müdafiə tədbirləri nəzərdə tutulur. Bunlardan biri də sosial müdafiəyə ehtiyacı olan məcburi köçkünlərin yararlandığı, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən vahid aylıq müavinətdir. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən doğma yurduna qayıtmağa hazırlaşan və işğaldan azad edilmiş ərazilərə yeni salınmış yaşayış məntəqələrində məskunlaşan əhali arasında aparılan məlumatlandırma, təbliğat-izahat və maarifləndirmə işləri çərçivəsində onlara sosial müdafiə tədbirləri, o cümlədən vahid aylıq müavinətin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başaçatma müddətləri, müddətin axımı, habelə bunun qanuniliyi və zəruriliyi məsələləridə ətraflı izah edilir. Dövlət Komitəsinin Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramına əsasən, maarifləndirmə və təbliğat işləri çərçivəsində mina təhlükəsi ilə bağlı hazırladığı videoçarx insanları ayıq-sayıq olmağa, xəbərdarlıq nişanlarının tələblərinə əməl etməyə çağırır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina və partlayıcı hərbi sursatlarla bağlı təhlükənin aradan qaldırılması üçün ərazilərdə müvafiq təmizləmə işləri aparılmaqla yanaşı, əhalinin maarifləndirilməsi də həyata keçirilir.

Xatırladaq ki, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində Dövlət Komitəsi tədbirlər planına uyğun olaraq aidiyyəti şöbə, yerli nümayəndəliklər və Mənzil-Kommunal İstismar Sahələri tərəfindən məcburi köçkünlərlə mütəmadi olaraq qanunvericiliyin tələbləri barədə maarifləndirici görüşlər keçirilir, sosial müdafiə tədbirlərinə dair məlumat kitabçaları və broşürlər hazırlanaraq məcburi köçkünlərə təqdim olunur, videoçarxlar çəkilir", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
103

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri İsrail nümayəndə heyətini qəbul edib

Siyasət

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

QDF-in dəstəyi ilə Horovlu kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hindistandan Azərbaycana gətirilən bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

Azərbaycan müdafiə naziri İsrail nümayəndə heyətini qəbul edib

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Son xəbərlər

Hindistandan Azərbaycana gətirilən bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 17:59

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

Bu gün, 17:46

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Bu gün, 17:38

Azərbaycan müdafiə naziri İsrail nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 17:20

“Əsli və Kərəm” operası yeni Əsli ilə tamaşaçılara təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 17:07

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Bu gün, 16:57

QDF-in dəstəyi ilə Horovlu kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:46

“Fədək” restoranında monitorinq keçirilib

Bu gün, 16:45

Xankəndi sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

Bu gün, 16:25

Amaliya Pənahova Dram Teatrda “Xurşidbanu Natəvan”la yad edildi - FOTO

Bu gün, 16:12

AZAL və İordaniya nümayəndə heyəti mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 16:03

Çində təqaüdlə təhsil almaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 15:57

Aynurə Əhmədova: “10 ay ərzində 4,8 milyon vətəndaş icbari tibbi sığortadan yararlanıb”

Bu gün, 15:41

Trendyol ilin “Əfsanə günlər”ini elan edir

Bu gün, 15:32

Xəzər TV “İncə səhər” verilişinin dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb

Bu gün, 15:26

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan dövləti və xalqı müharibə səhifəsini bağlamaq və gələcəyə baxmaq əzmindədir

Bu gün, 15:08

Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal infrastrukturun inkişafı prioritetimizdir

Bu gün, 14:53

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:35

İTS üçün 16 manat: Kim ödəməlidir, kim isə azaddır? – İZAH

Bu gün, 14:07

Sabah yağış yağacaq - Proqnoz

Bu gün, 13:12
Bütün xəbərlər