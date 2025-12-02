Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
Cəlilabad rayonunda bataqlıq ərazisində yerləşən ovçuluq təsərrüfatında baş verən yanğın söndürülüb.
1news.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, yanğın nəticəsində 5 hektar sahədə quru ot və qamışlıq sahə yanıb.
Yanğının səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
14:28
