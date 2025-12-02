 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:55 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

10. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

11. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

13. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

14. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

15. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

16. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

17. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
78

Aktual

Cəmiyyət

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Müsahibə

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt sahəsində koordinasiya dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir

ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Gəncədə məhkumun həbsdən öncə gizlətdiyi silah aşkar edildi

Bakı sakini metroda ölüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Son xəbərlər

Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt sahəsində koordinasiya dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir

Bu gün, 10:58

ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:50

Gəncədə məhkumun həbsdən öncə gizlətdiyi silah aşkar edildi

Bu gün, 10:26

Bakı sakini metroda ölüb

Bu gün, 10:12

Paytaxtda qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var - VİDEO

Bu gün, 09:54

Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 09:45

Azərbaycanda sabiq nazir vəfat etdi

Bu gün, 09:25

Bakının bu ərazilərində su kəsiləcək

Bu gün, 09:13

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:06

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:55

Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu

01 / 12 / 2025, 18:20

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

01 / 12 / 2025, 17:53

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

01 / 12 / 2025, 17:49

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

01 / 12 / 2025, 17:41

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

01 / 12 / 2025, 17:35

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

01 / 12 / 2025, 17:31

Daha bir xəstəxanada sümük iliyi transplantasiyası həyata keçiriləcək

01 / 12 / 2025, 17:23

Evlərdən elektrik naqili və velosiped oğurlayanlar saxlanıldı

01 / 12 / 2025, 17:12

Göygöldə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

01 / 12 / 2025, 16:52

31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

01 / 12 / 2025, 16:48
Bütün xəbərlər