 Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

00:05 - Bu gün
Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə keçidi davam edir.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, İranda vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar vətənə qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarının Astara sərhəd-keçid məntəqəsindən sərbəst keçidi təmin edilir.

Bunun üçün ərazidə hər cür şərait yaradılıb.

Qeyd edək ki, XİN İran İslam Respublikasında təhlükəsizlik vəziyyətinin gərginləşdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan vətəndaşlarını İrana səfər etməkdən çəkinməyə, hazırda İran ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşlarına isə yerləşdikləri bölgədən asılı olaraq İranı Azərbaycan və ya Türkiyə ərazisindən tərk etməyə çağırıb.

Paylaş:
165

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Dünya

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Dünya

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Bu gün, 00:31

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Bu gün, 00:05

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

28 / 02 / 2026, 23:57

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

28 / 02 / 2026, 21:44

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

28 / 02 / 2026, 21:29

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

28 / 02 / 2026, 21:27

PAŞA Holidays 2026-cı ilin yay mövsümü üçün Monteneqro və Yunanıstana çarter uçuş proqramlarını elan etdi - FOTO

28 / 02 / 2026, 20:28

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

28 / 02 / 2026, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

28 / 02 / 2026, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

28 / 02 / 2026, 17:32

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

28 / 02 / 2026, 17:19

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

28 / 02 / 2026, 16:55

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

28 / 02 / 2026, 16:47

Tokayev İran ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi fonunda fövqəladə plan təqdim etmək tapşırığı verib

28 / 02 / 2026, 16:43

Misirdən bir sıra ərəb ölkələrinə uçuşlar dayandırılıb

28 / 02 / 2026, 16:34

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana xəbərdarlıq edib

28 / 02 / 2026, 16:28

Özbəkistan öz vətəndaşlarını İsraildə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırdı

28 / 02 / 2026, 16:22

Türkiyə İran sərhədindən qanunsuz giriş olunması ilə bağlı yayılan dezinformasiyanı təkzib edib

28 / 02 / 2026, 16:02

Rusiya XİN ABŞ və İsrailin İrana hücumunu qınayıb

28 / 02 / 2026, 15:46

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

28 / 02 / 2026, 15:44
Bütün xəbərlər