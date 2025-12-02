Gəncədə məhkumun həbsdən öncə gizlətdiyi silah aşkar edildi
Gəncədə məhkumun həbsindən əvvəl gizlətdiyi silah-sursat aşkarlanıb.
1news.az bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Gəncə şəhərində, dəmiryolu xəttinin yanındakı tikilidə gizlədilmiş 1 ədəd “TT” markalı tapança, 1 ədəd tapança darağı, 5 ədəd 7,62 kalibrli tapança patronu, 4 ədəd 7,62 kalibrli avtomat patronu, 1 ədəd “F-1” markalı əl qumbarası və 1 ədəd süngü-bıçaq aşkar edilərək götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
