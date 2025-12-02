 DİM: Buraxılış imtahanının nəticəsi 2 il qüvvədə olur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİM: Buraxılış imtahanının nəticəsi 2 il qüvvədə olur

11:37 - Bu gün
DİM: Buraxılış imtahanının nəticəsi 2 il qüvvədə olur

"IX və XI sinif şagirdləri üçün keçirilən buraxılış imtahanının nəticəsi 2 il qüvvədə olur".

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 2025-ci ildə buraxılış imtahanında iştirak etmiş və müvafiq müsabiqə şərtini ödəmiş abituriyentlər 2026-cı ildə imtahan vermədən kolleclərin müsabiqəsində (xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara qəbul olmaq istəyənlər qabiliyyət imtahanı vermək şərti ilə) iştirak edə bilərlər.

"Bundan əlavə, abituriyentlər öz istəyinə uyğun olaraq, yenidən imtahan da verə bilərlər. Bu zaman onlar müsabiqədə hansı imtahanın nəticəsi ilə iştirak edəcəklərini özləri müəyyən edirlər. Qeyd edək ki, istənilən halda kolleclərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər müəyyən olunacaq vaxtda elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

Prezident Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

Cəmiyyət

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Siyasət

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Cəmiyyət

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Cəmiyyət

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın başlayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Son xəbərlər

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Bu gün, 15:23

Gələn il Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi açılacaq

Bu gün, 15:05

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Bu gün, 15:01

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Bu gün, 14:40

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın başlayıb

Bu gün, 14:28

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Bu gün, 13:58

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 13:49

Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:23

AQTA Gəncə, Ağstafa və Salyanda yerləşən ərzaq bazarlarında monitorinq keçirib - FOTO

Bu gün, 13:18

Sevinc Fətəliyeva: ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması Azərbaycanın diplomatik qələbəsidir

Bu gün, 12:59

Kiberpolis “Zuerx” onlayn maliyyə dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirdi - FOTO

Bu gün, 12:57

Ehtiyat kadrlar üçün vakant müəllim yerlərinə seçim müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:55

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Bu gün, 12:53

NİİM bu gün Aeroport şossesində baş verən qəza ilə bağlı açıqlama yayıb

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

“Sumqayıt” FK prezidenti jurnalistlərə qarşı məhkəmə işi barədə bəyanatla çıxış edib – ƏTRAFLI

Bu gün, 12:30

Samir Məmmədov: Azərbaycanda süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün normativ baza formalaşdırılır

Bu gün, 12:15

Nazir müavini: rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi ə hədəflərdəndir

Bu gün, 12:01

ABB “İlin əqdi” mükafatını qazandı!

Bu gün, 11:49
Bütün xəbərlər