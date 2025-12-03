 Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Qafar Ağayev12:08 - Bu gün
Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avstriya Respublikasının paytaxtı Vyana şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

Bu barədə 1news.az-a XİN-dən məlumat verilib.

Səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun 4-5 dekabr tarixlərində Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında iştirakı və çıxışı, habelə tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Paylaş:
39

Aktual

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Cəmiyyət

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Azərbaycan UNESCO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə üzv seçilib

Deputat: Ər-Riyadda keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın islam həmrəyliyinə töhfəsi xüsusi vurğulanıb

Gələn il Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi açılacaq

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Son xəbərlər

Məsafədən (distant) iş əmək müqaviləsiylə tənzimlənəcək

Bu gün, 12:40

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Bu gün, 12:08

Kəlbəcərdə yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü xəsarət alıb

Bu gün, 12:05

Azərbaycan və Estoniya vergi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndiriblər

Bu gün, 12:02

Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb.

Bu gün, 11:45

Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların tibbi müayinəsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

Bu gün, 11:31

Bakıda TDT-yə üzv ölkələrin Xəritəçilik İşçi qrupunun 2-ci iclası keçirilir

Bu gün, 11:22

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:21

ABŞ-ın briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Bu gün, 11:18

Nərmin Salmanova: “Bakı Metropoliteni”ndə çalışmıram

Bu gün, 10:59

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 10:58

Dünən polis xeyli silah-sursat aşkarlayıb

Bu gün, 10:45

Azərbaycan nefti 66 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 10:23

Azərbaycan məktəblilərinin hazırladığı ilk peyk orbitə buraxılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:10

Azərbaycan UNESCO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə üzv seçilib

Bu gün, 10:06

Bərdədə kişi kanalda boğulan qadını xilas edərkən ölüb

Bu gün, 09:50

Kənar dairəvi yolda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:28

Noyabrda dövlət sərhədini pozan 27 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 09:17

Dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:06
Bütün xəbərlər