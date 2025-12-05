 Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Qafar Ağayev14:58 - Bu gün
Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2025-ci il 9 dekabr tarixli iclasının gündəliyinə təklif olunan məsələlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 16 məsələ daxildir.

1. “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

2. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

3. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

4. “Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

5. “Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında”, “Sosial sığorta haqqında”, “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət orqanı əməkdaşlarının dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında”, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında”, “Gömrük tarifi haqqında”, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” və “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının layihəsi.

8. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının layihəsi.

* * *

9. A.Ə.Hüseynin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi haqqında.

10. “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya qanununun layihəsi (II səsvermə).

11. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

12. “Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

13. “Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

14. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

15. “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

16. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

Bu gün, 18:04

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma Qaydaları təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 17:52

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

Bu gün, 17:45

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 17:33

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

Bu gün, 17:32

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 17:31

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

Bu gün, 17:17

Ağacların qanunsuz kəsiminə görə təbiətə 36 min manatdan çox ziyan dəyib

Bu gün, 17:10

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:49

“Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası” təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:44

ETX-dən saxta iş təklifləri barədə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:36

Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

Bu gün, 16:16

9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

Bu gün, 16:15

Bakıda kəsim məntəqəsində 1 tondan çox yararsız at əti aşkarlanıb, saxlanılanlar var - VİDEO

Bu gün, 16:02

İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:51

Naxçıvanda Komando kursunun növbəti buraxılışı olub - VİDEO

Bu gün, 15:27

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:58

Vergilərin 73,1 faizi qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb

Bu gün, 14:48

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:12
Bütün xəbərlər