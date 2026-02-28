 Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

15:23 - Bu gün
Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bakının Qaradağ rayonunda 66 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı 43 yaşlı Əkbər Əliyev saxlanılıb. Ondan 21 kiloqram 302 qram marixuana, 496 qram tiryək və 50 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb.

İdarə əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı isə paytaxt sakini 39 yaşlı Elxan Bəndəliyev də narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Ondan isə 23 kiloqram 975 qram marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

İdarə əməkdaşlarının keçirdikləri sonuncu əməliyyat zamanı da narkotiklərin paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Yunis Məmmədov, həmyaşıdı Nazir Tağıyev və 34 yaşlı Urfan Məmmədli Lökbatan qəsəbəsində saxlanılıblar. Bu şəxslərdən isə Bakı şəhərinə müxtəlif ünvanlara yerləşdirmək məqsədi ilə gətirdikləri 20 kiloqram 250 qram marixuana aşkarlanıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, sonuncu əməliyyatlar zamanı 66 kiloqramdan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
111

Aktual

Siyasət

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Siyasət

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Siyasət

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

Dünya

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Metroda interval bərpa olub - YENİLƏNİB

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Son xəbərlər

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Bu gün, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Bu gün, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Bu gün, 17:32

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

Bu gün, 17:19

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

Bu gün, 16:47

Tokayev İran ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi fonunda fövqəladə plan təqdim etmək tapşırığı verib

Bu gün, 16:43

Misirdən bir sıra ərəb ölkələrinə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:34

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:28

Özbəkistan öz vətəndaşlarını İsraildə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırdı

Bu gün, 16:22

Türkiyə İran sərhədindən qanunsuz giriş olunması ilə bağlı yayılan dezinformasiyanı təkzib edib

Bu gün, 16:02

Rusiya XİN ABŞ və İsrailin İrana hücumunu qınayıb

Bu gün, 15:46

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Bu gün, 15:44

Rusiya vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıb

Bu gün, 15:37

İsrail xaricdəki vətəndaşlarını ehtiyatlı olmağa çağırıb

Bu gün, 15:32

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:23

Avropa İttifaqı liderləri İranda hadisələrin inkişafı ilə bağlı narahatlıq ifadə edib

Bu gün, 15:17

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Bu gün, 15:08

Türkiyə 10 ölkəyə uçuşları ləğv edib

Bu gün, 14:50

Səudiyyə Ərəbistanı İranın Körfəz ölkələrinə qarşı hücumlarını sərt şəkildə qınayıb

Bu gün, 14:44
Bütün xəbərlər