 9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

16:15 - Bu gün
9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

1news.az xəbər verir ki, Bakcell-in meqa lotereyasında növbəti həftəlik tirajın qalibi müəyyənləşib. 9-cu “Zeekr 001” avtomobilinin sahibi Leyla Fətəliyeva olub.

Lotereya çərçivəsində hər həftə yeni avtomobil qalibləri, hər gün isə “iPhone 17” sahibləri müəyyənləşir. Qarşıdakı həftələrdə əlavə 4 “Zeekr 001” avtomobili, final tirajında isə uzun müddətdir gözlənilən “Porsche Cayenne” qaliblərinə təqdim olunacaq.


Abunəçilər “Şans” paketləri vasitəsilə udma şanslarını artırmaq imkanına malikdirlər:
• 1 AZN-lik “Şans” paketi – 3 şans → *3#YES
• 5 AZN-lik “Şans” paketi – 25 şans →*25#YES

Lotereyada “Şans” paketləri abunəçilərə lotereyada iştirak haqqı və şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.

Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

Reklam hüququnda

Paylaş:
120

Aktual

Rəsmi

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

Son xəbərlər

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

Bu gün, 18:04

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma Qaydaları təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 17:52

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

Bu gün, 17:45

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 17:33

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

Bu gün, 17:32

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 17:31

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

Bu gün, 17:17

Ağacların qanunsuz kəsiminə görə təbiətə 36 min manatdan çox ziyan dəyib

Bu gün, 17:10

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:49

“Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası” təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:44

ETX-dən saxta iş təklifləri barədə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:36

Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

Bu gün, 16:16

9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

Bu gün, 16:15

Bakıda kəsim məntəqəsində 1 tondan çox yararsız at əti aşkarlanıb, saxlanılanlar var - VİDEO

Bu gün, 16:02

İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:51

Naxçıvanda Komando kursunun növbəti buraxılışı olub - VİDEO

Bu gün, 15:27

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:58

Vergilərin 73,1 faizi qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb

Bu gün, 14:48

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:12
Bütün xəbərlər