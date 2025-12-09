 Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Qafar Ağayev15:17 - Bu gün
Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın qastroturizm imkanları dekabrın 9-da Koreya Respublikasının Pohanq şəhərində keçirilən “Beynəlxalq Qastronomiya Konfransı 2025” tədbirində tanıdılıb.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə DTA nümayəndə heyəti tərəfindən “Lənkəran UNESCO-nun qastronomiya nominasiyası üzrə Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsində” mövzusunda təqdimat edilib, Lənkəran şəhərinin coğrafi mövqeyi və iqlim xüsusiyyətləri, qastroturizm və aqroturizm imkanları, bölgə qastronomiyasının özünəməxsus xüsusiyyətləri, bölgəyə xas biomüxtəliflik nümunələri və digər mövzular iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

Qeyd edək ki, Lənkəran şəhəri 2021-ci il noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanındakı Daimi nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə “qastronomiya” nominasiyası üzrə təşkilatın “Yaradıcı şəhərlər Şəbəkəsi”nə daxil edilib.

UNESCO-nun “Yaradıcı şəhərlər Şəbəkəsi” hazırda dizayn, ədəbiyyat, musiqi, film, sənətkarlıq və xalq sənətləri, qastronomiya və media sənətləri mövzuları üzrə 100 ölkədən 408 şəhəri birləşdirən platformadır.

Pohanqın UNESCO-nun “Yaradıcı şəhərlər Şəbəkəsi” siyahısına daxil edilməsi, şəbəkəyə daxil edilmiş şəhərlər arasında təcrübə mübadiləsinin və əməkdaşlığın təşviqi məqsədilə keçirilən “Beynəlxalq Qastronomiya Konfransı 2025”də, həmçinin Pohanq şəhəri üzrə Cənubi Koreya, Usuki şəhəri üzrə Yaponiya, Yangzhou şəhəri üzrə Çin nümayəndə heyətləri tərəfindən təqdimatlar keçirilib.

Paylaş:
44

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Rəsmi

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Son xəbərlər

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Bu gün, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bu gün, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Bu gün, 14:53

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Bu gün, 14:28

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Bu gün, 14:17

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 13:53

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Media subyektlərinə daha 3 il vergi güzəşti olacaq

Bu gün, 13:29

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılan zabitlərin dinc dövrdə xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:00

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:39

“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:29

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Bu gün, 12:24

Bu hərbi qulluqçulara leytenant rütbəsi veriləcək

Bu gün, 12:15

FHN “Dəmirçi Plaza”da təlim keçirəcək

Bu gün, 11:45

İranın yeni Azərbaycan siyasəti nəyə hesablanıb? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 11:20

Bakıda evdə partlayış olub

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər