 İran ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri dayandırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İran ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri dayandırılıb

13:37 - Bu gün
İran ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri dayandırılıb

Yaxın Şərqdə baş verən son hadisələr səbəbindən təhlükəsizlik məqsədilə İran ərazisindən keçməklə reallaşan Bakı-Naxçıvan-Bakı avtobus reysləri fəaliyyətini dayandırıb.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, fevralın 28-də Bakıdan Naxçıvana olan 19:00 və 20:00 reysləri, Bakıdan Şərura olan 21:00 reysi, Naxçıvandan Bakıya olan 15:30, 16:30 və 17:30 reysləri, eləcə də Şərurdan Bakıya olan 16:30 reysi müvəqqəti təxirə salınır.

Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərinin bərpası barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Əlavə suallar yaranarsa, sərnişinlər AYNA-nın “141” Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, yük nəqliyyat vasitələrinin isə İran-Azərbaycan sərhədindən keçməsi ilə bağlı hər hansı bir problem yaşanmır və məhdudiyyət tətbiq olunmur. Daşıyıcılarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır və məsələ nəzarətdədir. Hər hansı dəyişiklik olarsa, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

Paylaş:
239

Aktual

Siyasət

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Siyasət

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Siyasət

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

Dünya

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Metroda interval bərpa olub - YENİLƏNİB

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Son xəbərlər

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Bu gün, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Bu gün, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Bu gün, 17:32

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

Bu gün, 17:19

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

Bu gün, 16:47

Tokayev İran ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi fonunda fövqəladə plan təqdim etmək tapşırığı verib

Bu gün, 16:43

Misirdən bir sıra ərəb ölkələrinə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:34

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:28

Özbəkistan öz vətəndaşlarını İsraildə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırdı

Bu gün, 16:22

Türkiyə İran sərhədindən qanunsuz giriş olunması ilə bağlı yayılan dezinformasiyanı təkzib edib

Bu gün, 16:02

Rusiya XİN ABŞ və İsrailin İrana hücumunu qınayıb

Bu gün, 15:46

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Bu gün, 15:44

Rusiya vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıb

Bu gün, 15:37

İsrail xaricdəki vətəndaşlarını ehtiyatlı olmağa çağırıb

Bu gün, 15:32

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:23

Avropa İttifaqı liderləri İranda hadisələrin inkişafı ilə bağlı narahatlıq ifadə edib

Bu gün, 15:17

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Bu gün, 15:08

Türkiyə 10 ölkəyə uçuşları ləğv edib

Bu gün, 14:50

Səudiyyə Ərəbistanı İranın Körfəz ölkələrinə qarşı hücumlarını sərt şəkildə qınayıb

Bu gün, 14:44
Bütün xəbərlər