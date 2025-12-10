 Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

13:20 - Bu gün
Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

9 dekabr 2025-ci il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə hazırlanan “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin növbəti təqdimat mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Bakı Kitab Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Fondun donor və tərəfdaşları, Vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərin ailə üzvləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, keçmiş məcburi köçkünlər, mina axtaranlar, yazıçılar, media nümayəndələri və tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, daha sonra Vətənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Salamlama nitqi ilə çıxış edən Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru Günel Anarqızı nəşrin Qarabağ həqiqətlərinin geniş auditoriyaya çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, oxucular üçün etibarlı məlumat mənbəyi olacağını qeyd edib. Nəşrin geniş oxucu marağı qazanacağına əminliyini ifadə edən Mərkəzin rəhbəri bu kimi təşəbbüslərin təbliğinə dəstək verməyə hazır olduqlarını vurğulayıb.

Açılış nitqi ilə çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının əhəmiyyəti və hazırlanma prosesi ilə bağlı geniş məlumat verib.

Qeyd olunub ki, bu kitab Qarabağın tarixini, işğal dövrünü, azad olunmasını, bərpa prosesini və gələcəyə baxışını mətn, fotoşəkillər, eləcə də rəsmi şəxslərin, dövlət nümayəndələrinin və ekspertlərin müsahibələrini, o cümlədən doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanların xatirələrini də özündə birləşdirməklə geniş şəkildə işıqlandırır.

Məlumat verilib ki, “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabı layihə çərçivəsində yaradılan xüsusi rəqəmsal ekosistemin tərkib hissəsidir. Belə ki, kitab boyunca yerləşdirilən yüzlərlə QR-kodlar vasitəsilə oxucular layihənin tərkib hissəsi olan www.book.revival.az internet saytı və digər onlayn resurslarda yerləşən materiallara keçid edə, genişləndirilmiş fotoqalereyaları, eksklyuziv müsahibələrin tam video və mətn yazılarını, tarixi ədəbiyyatı və digər materialları izləyə bilərlər.

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, https://book.revival.az/estore/ ünvanda yerləşən onlayn-mağazaya keçid edib və Fonda ianə etməklə istənilən kitabı say və müxtəlif nəşrlərdə (o cümlədən Klassik, Prestij və Signature Collection) əldə etmək mümkündür.

Ekosistemə daxil olan Feniks quşu şəklində yaradılan “Zəfər AI” süni intellekt əsaslı bələdçi isə oxuculara kitabın məzmunu və ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tarixi, işğalı və hazırda baş verən dirçəlişi barədə geniş məlumat təqdim edir.

Məhz bu xüsusiyyətlər nəşri klassik kitab çərçivəsindən çıxararaq onu dinamik, interaktiv və müasir nəsillərin oxu vərdişlərinə uyğunlaşdırılmış innovativ bir layihəyə çevirir.

Rəhman Hacıyevin sözlərinə görə, kitabın hazırlanmasında məqsəd Qarabağ həqiqətlərinin, eyni zamanda Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən irimiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.

Azərbaycan Respublikasının sabiq Baş naziri, tanınmış ictimai-siyasi xadim Həsən Həsənov çıxış edərək özünün də fikirlərinin yer aldığı “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının Qarabağla bağlı bir çox mövzuları özündə birləşdirən samballı bir əsər olduğunu vurğulayıb. Kitabın müəllifi Qrem Vilsonla bağlı da düşüncələrini bölüşən Həsən Həsənov kitabın yüksək keyfiyyətdə hazırlanmasını onun Azərbaycanı hədsiz dərəcədə sevən bir insan olması ilə əlaqələndirib.

Sonra “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının videotəqdimatı və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasını və dirçəlişini əks etdirən “Faciədən Zəfərə” videoçarxı nümayiş olunub.

Daha sonra tədbir müəlliflə sual-cavab sessiyası ilə davam edib. Gültəkin Qaradağlının moderatorluğu ilə keçən sessiyada britaniyalı yazıçı Qrem Vilson çoxsaylı sualları cavablandırıb.

Tədbirin sonunda Qarabağın bərpası istiqamətində görülən işlərə dəstək olmaq məqsədilə Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edərək “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabını əldə edən tədbir iştirakçıları müəllif tərəfindən imzalanmış xüsusi nüsxələrini əldə etmək imkanı qazanıblar.

Nəzərinizə çatdıraq ki, “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabına sahib olmaq istəyən şəxslər https://book.revival.az/estore/ onlayn-mağazaya daxil olaraq istədikləri kitab növünü seçib Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə etməklə kitabı əldə edə bilərlər.

Yaxın gələcəkdə kitabın Azərbaycan və bir neçə xarici dilə tərcüməsi də həyata keçiriləcək.

Onu da qeyd edək ki, tədbir zamanı kitabda yer alan fotoşəkillər əsasında təşkil edilən və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərini, eləcə də Qarabağın zəngin təbiətini və nadir flora-faunasını əks etdirən “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi də nümayiş edilib.

Paylaş:
117

Aktual

Cəmiyyət

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Siyasət

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Cəmiyyət

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Cəmiyyət

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

Son xəbərlər

Bakıda iki küçənin kəsişməsində mübahisəli vəziyyət aradan qaldırılacaq

Bu gün, 16:58

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:39

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

Bu gün, 16:23

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Bu gün, 16:01

Kamaləddin Qafarov: “Mövcud münasibətlər Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya xəttinə tam uyğun gəlir”

Bu gün, 15:52

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Bu gün, 15:38

Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:28

İrandan idxal edilən konfetdə uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Bu gün, 14:37

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:16

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Bu gün, 13:51

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:20

Anar Quliyev Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiçlə WUF13 hazırlıqlarını müzakirə edib

Bu gün, 12:59

“Azerconnect Group” RSD sisteminə qoşulan ilk özəl telekommunikasiya şirkəti oldu

Bu gün, 12:52

Prezident Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib

Bu gün, 12:49

Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri ifşa olunub

Bu gün, 12:43

Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:17

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Bu gün, 12:13

Astarada iki balıqçı dənizdə itkin düşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər