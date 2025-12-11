 İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Qafar Ağayev16:00 - Bu gün
İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.

Dövlət başçısı Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü münasibətilə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib və qardaş Türkmənistana uğurlar arzulayıb.

Prezident İlham Əliyev dekabrın 12-də Azərbaycanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününün keçirildiyini deyərək, Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edə bilməyəcəyini bildirib, həmin tədbirlərdə Azərbaycanın Baş nazirinin iştirak edəcəyini vurğulayıb.

Bir neçə gün əvvəl Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Türkmənistana səfərinə toxunan dövlət başçısı Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərilmiş diqqət və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondu ilə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə Xeyriyyə Fondu arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumunu əməkdaşlığımızın növbəti göstəricisi kimi qiymətləndirib.

Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Görüşünün tamhüquqlu iştirakçısı olmasında Türkmənistanın birmənalı və tam dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib.

Dövlət başçısı salamlarını və Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü münasibətilə təbriklərini Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova çatdırmağı xahiş edib.

Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov telefon zənginə və salamlara görə minnətdarlığını bildirib.

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı başsağlığını çatdıraraq, onun böyük şəxsiyyət olduğunu və xatirəsini dərin hörmətlə andığını vurğulayıb. Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Ümummilli Liderin ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında böyük rolunun olduğunu qeyd edib.

O da öz növbəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Türkmənistana səfərini, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva ilə görüşünü çox yüksək qiymətləndirərək, imzalanmış sənədin böyük əhəmiyyət daşıdığını deyib.

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Görüşünün tamhüquqlu iştirakçısı olması münasibətilə təbriklərini çatdıraraq, Türkmənistanın həmişə bu məsələni dəstəklədiyini vurğulayıb.

Telefon söhbəti zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər və gələcək təmaslar barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Rəsmi

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib

İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - YENİLƏNİB

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Prezident İlham Əliyev finlandiyalı həmkarını təbrik edib

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

Bu gün, 17:59

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bu gün, 17:53

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Bu gün, 17:43

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:20

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 17:09

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Bu gün, 17:00

Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntıların səbəbi açıqlanıb

Bu gün, 16:30

Özbəkistan hərbi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir - FOTO

Bu gün, 16:27

Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 16:09

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Bu gün, 16:00

Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib

Bu gün, 15:57

Əli Əsədov Türkmənistana işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Bu gün, 15:35

Bakıda 47 km-ə yaxın mikromobillik zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:28

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Bu gün, 14:43

Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur

Bu gün, 14:29

Sabah bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulacaq

Bu gün, 14:25

Xocalının Badara və Ballıca kəndlərinə qayıdan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:19

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər