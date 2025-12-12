 Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:49 - Bu gün
Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
362

Aktual

Cəmiyyət

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

İqtisadiyyat

500 manatlıq əskinasların istifadəsi məhdudlaşdırılıb? – Mərkəzi Bankdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Cəmiyyət

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Cəmiyyət

Temperatur 5-7 dərəcə aşağı düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

Müharibə əlilləri və şəhid ailələri əmlaka mülkiyyətin qeydiyyatıyla bağlı sənədlərə görə rüsumdan azad edilir

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli və Həsənriz kəndlərinə çatıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Son xəbərlər

“Yaşıl Kartdan daha yaxşısı”: ABŞ-da Qızıl Kart dövrü rəsmən başladı

Bu gün, 17:07

Temperatur 5-7 dərəcə aşağı düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:42

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:19

Müharibə əlilləri və şəhid ailələri əmlaka mülkiyyətin qeydiyyatıyla bağlı sənədlərə görə rüsumdan azad edilir

Bu gün, 15:45

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli və Həsənriz kəndlərinə çatıb

Bu gün, 15:25

Ölkədə ölüm sayı ilə bağlı statistika açıqlanıb

Bu gün, 15:20

Milli Məclisin 16 dekabr keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:59

Ərdoğan Putinlə görüşdü

Bu gün, 14:39

Bu ilin 10 ayı ərzində nikah və boşanmaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:22

DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar - FOTO

Bu gün, 14:17

Bu ilin 10 ayında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:58

Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 13:50

500 manatlıq əskinasların istifadəsi məhdudlaşdırılıb? – Mərkəzi Bankdan AÇIQLAMA

Bu gün, 13:42

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:05

Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:49

Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib

Bu gün, 12:46

İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevlə bağlı məsələyə baxılacaq və müvafiq qərar veriləcək

Bu gün, 12:35

Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:27

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:26

Aqarunovun qardaşı vəfat edib

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər