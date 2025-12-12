 Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Qafar Ağayev10:46 - Bu gün
Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünyaşöhrətli siyasi xadim, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.

Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

Dövlət başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevə Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsini ehtiramla anıblar, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb.

x x x

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xidmətləri bütöv bir epoxanı özündə ehtiva edir. Onun dahiyanə siyasi uzaqgörənliyi, dövlət quruculuğu sahəsində atdığı addımlar, müstəqil Azərbaycanın inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edən qərarları xalqımızın yaddaşında silinməz iz buraxıb. Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində ölkəmizin sabitliyə qovuşması, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, ordu quruculuğunun möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın gələcək yüksəlişini təmin edən əsas dayaqlara çevrildi.

Xalqımız ağır və taleyüklü dönəmlərdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını dərin minnətdarlıqla xatırlayır. Məhz onun rəhbərliyi illərində Azərbaycan qarşılaşdığı təhlükələrdən xilas oldu, milli özünüdərk gücləndi, müstəqilliyimizin əbədiliyi üçün möhkəm təməllər qoyuldu. Hər il dekabrın 12-də və mayın 10-da minlərlə insanın Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət etməsi xalqın dahi övladının xatirəsinə əbədi ehtiramının və sədaqətinin bariz ifadəsidir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Qarabağın azad edilməsi idi. Onun bu arzusu illər sonra öz layiqli davamçısı tərəfindən həyata keçirildi. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi və əzmkarlığı nəticəsində Ordumuz tarixi Zəfər qazandı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi bərpa olundu, üçrəngli bayrağımız işğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərimizdə ucaldıldı.

Bu gün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri Azərbaycanın gücünü, həmçinin gələcəyə olan inamını əks etdirir. Azad olunan torpaqlarda yeni həyatın başlanması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dövlətçilik ideyalarının davamlılığının və uğurla həyata keçirilməsinin göstəricisidir.

Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolu bu gün də ölkəmizin siyasi və iqtisadi tərəqqisinin əsasını təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfuzunu artırıb, ölkəmizi bölgədə mühüm tərəfdaş və güclü dövlətə çevirib. Dövlətimizin milli maraqlarının qətiyyətlə müdafiə olunması, təhlükəsizlik və inkişaf strategiyasının ardıcıl şəkildə davam etdirilməsi dahi Heydər Əliyev idealarının yaşayaraq inkişaf etdiyini göstərir.

Qəti şəkildə demək olar ki, Azərbaycan xalqı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ideyalarına daim sadiq olacaq, onun müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolu ölkəmizi daha böyük uğurlara doğru aparmaqda davam edəcək.

Paylaş:
193

Aktual

Cəmiyyət

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

İqtisadiyyat

500 manatlıq əskinasların istifadəsi məhdudlaşdırılıb? – Mərkəzi Bankdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Cəmiyyət

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Rəsmi

Arzu Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Mehriban Əliyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev finlandiyalı həmkarını təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Şahin Əliyev Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edildi, yeni rektor təyin edildi

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Son xəbərlər

“Yaşıl Kartdan daha yaxşısı”: ABŞ-da Qızıl Kart dövrü rəsmən başladı

Bu gün, 17:07

Temperatur 5-7 dərəcə aşağı düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:42

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:19

Müharibə əlilləri və şəhid ailələri əmlaka mülkiyyətin qeydiyyatıyla bağlı sənədlərə görə rüsumdan azad edilir

Bu gün, 15:45

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli və Həsənriz kəndlərinə çatıb

Bu gün, 15:25

Ölkədə ölüm sayı ilə bağlı statistika açıqlanıb

Bu gün, 15:20

Milli Məclisin 16 dekabr keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:59

Ərdoğan Putinlə görüşdü

Bu gün, 14:39

Bu ilin 10 ayı ərzində nikah və boşanmaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:22

DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar - FOTO

Bu gün, 14:17

Bu ilin 10 ayında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:58

Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 13:50

500 manatlıq əskinasların istifadəsi məhdudlaşdırılıb? – Mərkəzi Bankdan AÇIQLAMA

Bu gün, 13:42

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:05

Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:49

Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib

Bu gün, 12:46

İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevlə bağlı məsələyə baxılacaq və müvafiq qərar veriləcək

Bu gün, 12:35

Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:27

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:26

Aqarunovun qardaşı vəfat edib

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər