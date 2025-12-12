Tokayev Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanacağına ümid edir
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanacağına ümid edir.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstan Prezidenti Aşqabadda keçirilən "Beynəlxalq sülh və etimad ili-2025” forumunda bildirib ki, avqust ayında iki ölkə arasında Vaşinqton Bəyannaməsinin imzalanması tarixi əhəmiyyətə malikdir.
O qeyd edib ki, bu, Cənubi Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlər açır.
