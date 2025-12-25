 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,0019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,1512 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0019

100 Rusiya rublu

2,1512

1 Avstraliya dolları

1,1408

1 Belarus rublu

0,5870

1 Bolqarıstan levi

1,0234

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1176

1 Çexiya kronu

0,0824

1 Çin yuanı

0,2426

1 Danimarka kronu

0,2680

1 Gürcü larisi

0,6308

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2976

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1852

1 İsveçrə frankı

2,1583

1 İsrail şekeli

0,5336

1 Kanada dolları

1,2434

1 Küveyt dinarı

5,5343

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3310

1 Qətər rialı

0,4661

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5147

1 Moldova leyi

0,1013

1 Norveç kronu

0,1699

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6067

1 Polşa zlotası

0,4750

1 Rumıniya leyi

0,3933

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3251

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3313

Türk lirəsi

0,0397

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0404

Yapon yeni

1,0915

Yeni Zelandiya dolları

0,9931

Qızıl

7615,0140

Gümüş

122,1790

Platin

3836,4325

Palladium

2935,6280

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva tərəfindən sığınacağa yeni avtobus hədiyyə olunub - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

İqtisadiyyat

“761 min manata yaxın tələbə krediti bağışlanıb”

Azərbaycanda yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Azərbaycanda yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Son xəbərlər

Bakıda narkokuryerdə 17 kq marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:25

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:20

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Bu gün, 15:08

İki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 14:58

Şamil Ayrım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:45

Növbəti köç Xocalının Şuşakənd və Xanyurdu kəndlərinə çatıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin qəzasının birinci ildönümündə həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

Bu gün, 14:27

Qaradağda 3 nəfərin öldüyü avtobus qanunsuz fəaliyyət göstərirb - AYNA-dan açıqlama

Bu gün, 14:16

Bərdə və Ağdamda silah alveri edən dəstənin üzvləri tutulub - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Türkiyə silahlı təcavüzə məruz qaldıqda bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərəcək

Bu gün, 13:38

ABŞ səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:37

Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisi təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:30

Bakıda avtobuslar yanvarın 1-də saat 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:20

Növbəti köç karvanı Qırmızı bazar qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 13:13

Azərbaycanda elektron siqaretlərlə bağlı qadağaların tətbiqi müddəti dəyişir

Bu gün, 12:57

“Bibiheybət yolu”nda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SƏBƏB

Bu gün, 12:54

Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var - Proqnoz

Bu gün, 12:30

J2-8243 reysinin faciəsinin ildönümündə həlak olanların xatirəsi anılıb

Bu gün, 12:27
Bütün xəbərlər