 Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO
Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO

17:46 - 25 / 02 / 2026


Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 4500 ton dizel yanacağı Ermənistana göndərilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinə uyğun olaraq ötən il dekabrın 18-də Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlanılıb. Azərbaycan neft məhsullarının Ermənistana ixracı sırf kommersiya xarakterlidir.







