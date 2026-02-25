Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO
Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 4500 ton dizel yanacağı Ermənistana göndərilir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinə uyğun olaraq ötən il dekabrın 18-də Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlanılıb. Azərbaycan neft məhsullarının Ermənistana ixracı sırf kommersiya xarakterlidir.
114