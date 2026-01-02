 Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Qafar Ağayev15:11 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Donald Trump administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə böyük sədaqət nümayiş etdirib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "The Washington Times" qəzetinə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Tramp administrasiyasının dərhal qarşılıqlı yanaşması və tam şəkildə prosesə cəlb olunması xüsusilə təqdirəlayiqdir.

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, ABŞ tərəfindən Azərbaycana qarşı mövcud məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi sülh prosesinə ziddir. O qeyd edib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan hökumətləri sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində çətin bir yol qət edir. Bununla yanaşı, ABŞ Konqresində bəzi dairələrin tamamilə zəruri olmayan və parçalanmaya səbəb olan qanunvericilik təşəbbüsləri irəli sürdüyünü bildirib.

“Bayden və Blinken administrasiyası dövründə, təəssüf ki, çoxlu anlaşılmazlıqlar yaşandı və bu anlaşılmazlıqlar münasibətlərimizə xeyli zərər vurdu”, - deyə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi bildirib.

O əlavə edib ki, Azərbaycan Ermənistanla iqtisadi əlaqələr qurmaq istiqamətində addımlar atır. Bu çərçivədə Ermənistana neft məhsullarının ixracı və taxıl tədarükünün təmin edilməsi həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, bu addımlar simvolik görünə bilər, lakin mühüm geosiyasi məna daşıyır. “Biz yalnız Ermənistan hökuməti ilə deyil, Ermənistan xalqı ilə də sülh qururuq”, - deyə H.Hacıyev bildirib.

Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri, həmçinin Azərbaycanın dini plüralizm modelinin ölkəni qeyri-sabit regionda Qərb üçün təbii tərəfdaş etdiyini vurğulayıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanda əsrlər boyu yəhudi, xristian və müsəlman icmaları yanaşı yaşayır. “Bu, bizim ənənəmiz və kimliyimizdir. Sülh gündəliyimizə daha güclü qərarlılığımız var və bu istiqamətdə Tramp administrasiyasının tam dəstəyini görürük”, - deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçrə dövlət başçısına başsağlığı verib

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

Fergus Auld Yeni illə bağlı 2025-ci ildə ikitərəfli münasibətlərdə baş verən əsas hadisələrə yekun vurub

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Milli Məclis Prezident və Birinci vitse-prezidenti Yeni il və Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edib

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilər? - Açıqlama

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Son xəbərlər

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Bu gün, 16:55

DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Bu gün, 16:53

Bakıda 29 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:10

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:29

Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun bu gün doğum günüdür

Bu gün, 15:14

Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Bu gün, 15:11

Bakıya sulu qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 14:45

Pirotexniki vasitələr satan daha 26 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:32

Qarlı havaya görə əlavə polis naryadları cəlb edildi - FOTO

Bu gün, 14:00

10 yaşlı Sərxan həmin vaxt hədiyyəsinə baxırmış... - VİDEO

Bu gün, 13:43

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:22

Bakıda 9 ağac aşıb

Bu gün, 12:49

Ədliyyə Nazirliyi və DİN birgə əməliyyat keçirdi - “Kalaşnikov” aşkarlandı

Bu gün, 12:29

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:16

Göyçayda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb

Bu gün, 11:38

Sürücülərin nəzərinə: Bu yollarda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:11

Qarın hündürlüyü 38 santimetrə qədər yüksəkib - Faktiki hava

Bu gün, 10:52

Bakıda 25 yaşlı şəxs dəm qazından zəhərlənərək ölüb

Bu gün, 10:30

Polis ötən gün 18 nəfəri saxlayıb

Bu gün, 10:20
Bütün xəbərlər