 Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Qafar Ağayev09:24 - Bu gün
Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Azərbaycanın Mexikodakı səfirliyi Meksikada davam edən iğtişaşlarla bağlı bu ölkədəki vətəndaşlarımıza müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müvafiq müraciət səfirliyin "X" sosial media hesabında paylaşılıb.

Bildirilib ki, Meksikanın bəzi bölgələrində təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq bu ölkədə səfərdə olan və ya müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına Xalisko ştatı, eləcə də qonşu Miçioakan, Quanaxuato, Kolima, Aquaskalientes, Zakatekas və Nayarit ştatlarında yerli dövlət orqanları tərəfindən verilən təhlükəsizlik tövsiyələrini diqqətlə izləmələri və onlara ciddi şəkildə riayət etmələri tövsiyə olunur.

"Vətəndaşlarımızdan ayıq-sayıq olmaları, şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri, kütləvi toplaşmalardan və riskli ərazilərdən uzaq durmaları, həmçinin yalnız rəsmi mənbələrdən yayımlanan məlumatları izləmələri xahiş olunur", - diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib.

Səfirliyin Konsulluq şöbəsinin qaynar xətt nömrələri də paylaşılıb: +52 5511 907 092 // +52 5555 404 109.

Qeyd edək ki, Meksikanın səkkiz ştatında dünyanın ən nüfuzlu narkobaronlarından biri – "Xalisko Yeni Nəsil" kartelinin "El Menço" ləqəbli liderinin məhv edilməsindən sonra iğtişaşlar başlayıb.

Paylaş:
164

Aktual

Rəsmi

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Qaya Məmmədov ATƏT PA sessiyasında Azərbaycana qarşı hibrid hücumlardan danışıb

Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Fransua Benedetti: Fransanın sistemi korsikalıların inkişafını əngəlləyən neokolonial siyasətdir

Kamaləddin Qafarov: “Münasibətlərimizin təməlində ortaq dövlətçilik fəlsəfəsi dayanır”

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu son iki ildə 35-dən çox beynəlxalq konfrans keçirib

Andrea Kalubi: Konqonun yeraltı sərvətləri üzərindəki Qərb asılılığına son qoyulmalıdır

Son xəbərlər

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 13:31

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 13:16

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Bu gün, 12:59

Salyanda 5 kq narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:30

Novruzun ilk çərşənbəsində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:10

İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

Bu gün, 11:59

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:40

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Bu gün, 11:36

“AzerGold”un bir qrup əməkdaşı təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 11:35

İlham Əliyev Yaponiyanın İmperatoruna təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:24

Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev İranın yol və şəhərsalma nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:14

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

Bu gün, 10:57

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 10:47

Xəzərin Xaçmaz sahillərində minlərlə batağan quşunun tələf olduğu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 10:41
Bütün xəbərlər