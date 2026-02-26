 İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

17:08 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyünün tam bərpa edilməsinin əsas məsələdir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında danışan dövlət başçısı vurğulayıb ki, hazırlıq dövrü çox çəkdi, bu da təbiidir.

"Birinci dəfə Prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra andiçmə mərasimindəki çıxışımda da bildirmişdim ki, bizim üçün əsas məsələdir və ərazi bütövlüyümüz tam bərpa edilməlidir. Çünki güc yığmalı idik, güc toplamalı idik. Öz haqq işimizi beynəlxalq müstəvidə təsdiqləməli idik, o cümlədən Ermənistan dövlətinin hərbi cinayətləri haqqında məlumatı çatdırmalı idik. Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri çatdırmalı idik və çatdırmışıq".

Prezident bildirib ki, son illər ərzində bir çox beynəlxalq təşkilatlar məcburiyyət qarşısında Azərbaycanın mövqeyini, ədalətli mövqeyini dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul etmişdir.

"Bu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hüquqi əsasını təşkil etmişdir. Biz bir çox ölkələrlə sıx ikitərəfli münasibətlər, bir çox ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurduq. Bu da beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ münaqişəsi həqiqətlərini çatdırmaq üçün imkan yaratmışdır".

Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan heç kimdən asılı olmayan güclü iqtisadiyyat qurub:

"Güclü ordu qurduq - həm Ordumuzun peşəkarlığını artırdıq, eyni zamanda, əldə edilən gəlirlər hesabına silah-sursat, texnika aldıq. Yəni hər gün, hər ay biz Qələbəyə doğru addımlayırdıq və mən bunu işğal dövründə dəfələrlə demişdim ki, hər gün biz Qələbəni yaxınlaşdırmalı idik və yaxınlaşdırdıq. Cəmi 44 gün ərzində düşməni məğlubiyyətə uğratdıq, düşmən təslim oldu, kapitulyasiya aktına imza atdı və biz müharibəni dayandırdıq. Bu gün son iki il yarımlıq tarix göstərir ki, bu, nə qədər düzgün və düşünülmüş addım idi. Düzdür, o vaxt Xocalı, Xankəndi və bəzi digər yaşayış məntəqələri işğaldan azad edilməmişdi, ancaq mən bilirdim və əminəm, Azərbaycan xalqı bilirdi ki, o gün uzaqda deyil. 2023-cü ildə cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində qanunsuz xunta rejimi məhv edildi, işğalçılar torpaqlarımızdan qovuldu, torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmış 15 minlik erməni ordusu tərk-silah edildi və təslim oldu. Bu da erməni separatçılığına, onların tabutuna vurulmuş son mismar idi. Xocalıya ədalət məhz o vaxt təmin edildi".

102

