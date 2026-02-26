 İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Qafar Ağayev16:59 - Bu gün
İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Bu gün bu Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib.

Dövlətimizin başçısı bildirib: “Çünki bu qədər, - yəni Xocalı soyqırımı XX əsrin ən qanlı cinayətlərindən biri idi və xalqımız buna məruz qalmışdı, - 30 il ərzində ədalətsizliklə üzləşən xalqımız öz mənliyini saxladı, ləyaqətini saxladı, inamını saxladı”.

Paylaş:
124

Aktual

Cəmiyyət

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Dünya

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Siyasət

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Qaya Məmmədov ATƏT PA sessiyasında Azərbaycana qarşı hibrid hücumlardan danışıb

Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Son xəbərlər

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Bu gün, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 17:33

Azərbaycan Prezidenti: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

Bu gün, 17:31

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

Bu gün, 17:13

İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

Bu gün, 17:08

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Bu gün, 17:06

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Bu gün, 16:59

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Bu gün, 16:51

Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

Bu gün, 16:43

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 16:28

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:25

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:55

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 15:39

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 15:33

Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

Bu gün, 15:05

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Bu gün, 14:46
Bütün xəbərlər