 Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Qafar Ağayev16:55 - Bu gün
Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Volodimir Zelenski Kirill Budanova Prezident Ofisinin rəhbəri postunu təklif edib.

1news.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Teleqram” səhifəsində Kirill Budanovla görüşdüyünü və ona Prezident Ofisi Aparatına rəhbərlik etməyi təklif etdiyini bildirib.

Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna hazırda təhlükəsizlik, müdafiə və diplomatik danışıqlara xüsusi diqqət yetirməlidir və Prezident Ofisi məhz bu milli prioritetlərə xidmət etməlidir. O qeyd edib ki, Budanov bu sahələrdə geniş təcrübəyə və nəticə əldə etmək üçün zəruri potensiala malikdir.

Prezident əlavə edib ki, yeni rəhbərə Ukraynanın müdafiəsi və inkişafı üzrə strateji bazanın yenilənməsi və təsdiqə təqdim edilməsi tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Kirill Budanov hazırda Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edir.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçrə dövlət başçısına başsağlığı verib

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Dünya

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

“Qırmızı bülleten”lə axtarılan 40 nəfər Türkiyəyə gətirilib

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat: 7 polis yaralandı

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Qırmızı bülleten”lə axtarılan 40 nəfər Türkiyəyə gətirilib

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat: 7 polis yaralandı

Son xəbərlər

Xətai rayonunda mənzildə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Bu gün, 18:00

Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib

Bu gün, 17:46

Bakıda binanın fasadı uçub

Bu gün, 17:25

Kirill Budanova Ukrayna Prezidentinin Ofis Aparatına yeni rəhbər vəzifəsi təklif olunub

Bu gün, 16:55

DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

Bu gün, 16:53

Bakıda 29 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:10

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:29

Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun bu gün doğum günüdür

Bu gün, 15:14

Hikmət Hacıyev: Tramp administrasiyası Azərbaycanın sülh gündəliyinə tam dəstək göstərib

Bu gün, 15:11

Bakıya sulu qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 14:45

Pirotexniki vasitələr satan daha 26 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:32

Qarlı havaya görə əlavə polis naryadları cəlb edildi - FOTO

Bu gün, 14:00

10 yaşlı Sərxan həmin vaxt hədiyyəsinə baxırmış... - VİDEO

Bu gün, 13:43

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:22

Bakıda 9 ağac aşıb

Bu gün, 12:49

Ədliyyə Nazirliyi və DİN birgə əməliyyat keçirdi - “Kalaşnikov” aşkarlandı

Bu gün, 12:29

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:16

Göyçayda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb

Bu gün, 11:38

Sürücülərin nəzərinə: Bu yollarda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:11
Bütün xəbərlər