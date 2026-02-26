Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Xocalı qətliamının 34-cü ildönümündə qətlə yetirilən azərbaycanlı qardaş-bacılarımızı rəhmət və dərin hüznlə yad edir, dost və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığımı çatdırıram.
Acısını hər zaman qəlbimizin ən dərin qatlarında hiss edəcəyimiz bu insanlıqdan kənar soyqırımı əsla unutmayacağıq".
166