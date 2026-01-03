Tramp: Nikolas Maduro və arvadı yaxalanıb
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun və həyat yoldaşının saxlanıldığı iddia olunur.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp “X” sosial şəbəkəsində paylaşım edib. O bildirib ki, ABŞ Venesuelaya qarşı genişmiqyaslı əməliyyat həyata keçirib və nəticədə Nikolas Maduro arvadı ilə birlikdə yaxalanaraq ölkədən çıxarılıb.
Donald Tramp bu məsələ ilə bağlı yerli vaxtla saat 11:00-da Mar-a-Laqo-da mətbuat konfransı keçirəcəyini də açıqlayıb.
