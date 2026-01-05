 ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsi ilə bağlı Avropa İttifaqının ortaq bəyanatına Macarıstan qoşulmadı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsi ilə bağlı Avropa İttifaqının ortaq bəyanatına Macarıstan qoşulmadı

Qafar Ağayev09:49 - Bu gün
ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsi ilə bağlı Avropa İttifaqının ortaq bəyanatına Macarıstan qoşulmadı

Avropa İttifaqının (Aİ) ABŞ-nin Venesuelaya mümkün hərbi müdaxiləsi ilə bağlı yaydığı birgə bəyanata Macarıstan qoşulmayıb.

1news.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Aİ-yə üzv 26 ölkənin imzaladığı bəyanatda Venesuelada vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısının alınması və dinc həll yolunun tapılması üçün bütün tərəflərə təmkinli davranmaq çağırışı edilib.

Bəyanatda istənilən halda beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nizamnaməsinə əməl olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Qeyd edilib ki, bu məsələdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri “xüsusi məsuliyyət” daşıyır.

Sənəddə Aİ-nin Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun demokratik yolla seçilmiş prezidentə xas legitimliyə malik olmadığını dəfələrlə bəyan etdiyi xatırladılıb. Bildirilib ki, Aİ ölkənin suverenliyinə hörmət etməklə, venesuelalıların rəhbərliyi altında dinc və demokratik keçidi dəstəkləyir və Venesuela xalqının öz gələcəyini müəyyən etmək hüququna hörmət göstərilməlidir.

Bəyanatda həmçinin Aİ-nin qlobal miqyasda təhlükəsizlik təhdidi yaradan beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə gündəminə qoşulduğu qeyd olunub. Bu mübarizənin beynəlxalq hüquqa, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və suverenlik prinsiplərinə tam hörmət çərçivəsində, əməkdaşlıq yolu ilə aparılmalı olduğu vurğulanıb.

Aİ-nin Venesuelada demokratik, inklüziv və dinc həll yoluna nail olunması məqsədilə ABŞ, eləcə də regional və beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx təmasda olduğu bildirilib.

Venesuela xalqının iradəsinə hörmətin mövcud böhranın həllinin yeganə yolu olduğu diqqətə çatdırılaraq, bu kritik dövrdə bütün tərəflərin insan hüquqlarına və beynəlxalq humanitar hüquqa tam şəkildə hörmət etməsinin vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin Venesuelada saxlanılan bütün siyasi məhbusların qeyd-şərtsiz azad olunması çağırışı edilib.

Bəyanatda əlavə olaraq, Aİ vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə üzv ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub.

Macarıstanın bu bəyanata qoşulmaması isə diqqət çəkib.

Paylaş:
75

Aktual

Dünya

Tokayev: İlham Əliyev fiziki cəhətdən güclüdür, o, mütəmadi olaraq peşəkar şəkildə məşq edir

İqtisadiyyat

AMB 2026-cı ilin ilk valyuta məzənnələrini açıqladı

Cəmiyyət

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

Cəmiyyət

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

Dünya

Tramp Venesueladan sonra 4 ölkəni hədəf aldı: Təhdid kimi xəbərdarlıq

Tokayev: İlham Əliyev fiziki cəhətdən güclüdür, o, mütəmadi olaraq peşəkar şəkildə məşq edir

ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsi ilə bağlı Avropa İttifaqının ortaq bəyanatına Macarıstan qoşulmadı

Tramp: Nikolas Maduro və arvadı yaxalanıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

Venesuelaya hücum olub, fövqəladə vəziyyət elan olundu

Tramp: Nikolas Maduro və arvadı yaxalanıb

“Qırmızı bülleten”lə axtarılan 40 nəfər Türkiyəyə gətirilib

Son xəbərlər

Tramp Venesueladan sonra 4 ölkəni hədəf aldı: Təhdid kimi xəbərdarlıq

Bu gün, 10:51

Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub - Birgə məlumat

Bu gün, 10:41

Cəlilabadda 36 yaşlı məmurun meyiti tapıldı

Bu gün, 10:33

Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 13 müraciət olub

Bu gün, 10:25

Azərbaycanda son iki gündə 48 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 10:17

Tokayev: İlham Əliyev fiziki cəhətdən güclüdür, o, mütəmadi olaraq peşəkar şəkildə məşq edir

Bu gün, 10:14

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:05

ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsi ilə bağlı Avropa İttifaqının ortaq bəyanatına Macarıstan qoşulmadı

Bu gün, 09:49

Biləsuvarın bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bu gün, 09:37

FHN: Bayramı günlərində 230 yanğına çıxış olub

Bu gün, 09:30

AMB 2026-cı ilin ilk valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:12

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:08

Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

03 / 01 / 2026, 17:58

Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub

03 / 01 / 2026, 17:13

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

03 / 01 / 2026, 16:19

İsmayıllıda buz bağlayan yolda avtomobil aşıb - VİDEO

03 / 01 / 2026, 15:54

Yanacağı mənimsəyən şəxslərlə bağlı yeni məlumat - Baş Prokurorluğa ADY tərəfindən müraciət edilib

03 / 01 / 2026, 15:28

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

03 / 01 / 2026, 15:01

Ucarda maşın aşıb, xəsarət alanlar var - FOTO

03 / 01 / 2026, 14:45
Bütün xəbərlər